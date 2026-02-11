国枝栄調教師（70）と藤沢和雄元調教師（74）が11日、茨城・美浦トレセンのターフプラザでトークショーを実施。100人以上の競馬ファンが名伯楽を人目見ようと、会場に足を運んだ。

トークショーでは2人が印象に残っている管理馬を紹介。藤沢さんは青葉賞を制するなどし、9歳まで現役を続けたペルーサの名を挙げた。「なるべく早く女の子は牧場に帰ってお母さんになる。男の子も優秀なのはお父さんになるし、なるべく厩舎には長くいない方が彼らは幸せ」と競走としての理想を掲げた上で「（ペルーサは）最後までてこずらせて10歳ぐらいまで走った。競馬行っては迷惑かけるんですけど、ひどい時はレースに登録したのに突然“足痛い”とか言い出して取り消したり」と回想。「散々クラシックの頃から迷惑かけ、ファンにも迷惑ですよね」とファンも巻き込みながら「それでも最後には2600メートルでしたけど（15年札幌日経オープン）、レコードで勝たしてもらって、これで“ヨシ”ということで引退したんですけど、彼が1番大好きでした」と愛馬への熱い思いを語った。

一方、国枝師が最も印象に残っている管理馬は牝馬三冠を達成するなどG19勝をマークした名牝アーモンドアイ。「牝馬なのでそんなにてこずることもなく、ただちょっとスイッチが入っちゃうとパワーが違うので、手こずることもありました。本当にかわいくて、しかも自分を持っているライドの高い馬だった」と思いをはせた。藤沢さんが挙げたペルーサについて「私が管理していたら、てこずっちゃっていたかな」と国枝節で表現し、ファンの笑いを誘う場面もあった。