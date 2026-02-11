女優の大地真央が11日、自身のインスタグラムを更新。5日に70歳の誕生日を迎えたことを、夫でインテリアデザイナー・森田恭通氏（58）との2ショット写真で報告した。

前回の投稿で「大好きなキャストの皆さん いつも温かく支えてくださっているスタッフの皆さんが お誕生日のお祝いをしてくださいました」と報告。出演中のテレビ朝日ドラマ「おコメの女 ―国税局資料調査課・雑国室―」（木曜後9・00）のキャスト、スタッフとの写真で伝えていた。

この日は「先日の誕生日には お心のこもったお祝いをいただき、ありがとうございました」と感謝。「おかげ様で（紫の絵文字）色の歳を迎えられました」と、古希を迎えたことを伝えた。

そして「改めて、これまで出会った全ての方々に心から感謝申し上げます！」と続け、「誕生日当日は夫が『強羅花壇富士』でお祝いをしてくれました」と2ショット写真をアップ。「お天気も良く、あたたかい誕生日でした」とつづった。

この投稿にフォロワーからは「いつも森田さんと仲睦まじく、幸せなご夫婦のお姿、何よりです」「麗しい真央さま 改めておめでとうございまする〜」「高貴なカラーお似合いです」などの声が。

他に「私も紫をさらっと着られるようになりたい」「真央さんが古希だなんて信じられません！」「真央さんは憧れの存在です」「お美しい」などのコメントが寄せられた。