山寺宏一、『アンパンマン』収録後の“食事ルーティン”明かし反響「へぇー、こりゃ知らなかった」「世界観が食事まで浸透してるとか尊すぎる」 この日の昼ごはんも公開
声優の山寺宏一（64）が9日、自身のXを更新。「『アンパンマン』収録後の昼食はその回の登場キャラクターに影響される事が多い」とつづり、参加している人気アニメ『それいけ！アンパンマン』（日本テレビ系／毎週金曜 10：55）の収録内容に“影響された”、この日の昼ごはんを紹介した。
【写真】「尊すぎる」アンパンマンの収録内容に“影響された”山寺宏一の昼ごはん
山寺はジャムおじさん、めいけんチーズ、カバおくんほか、複数の役柄で出演中。昼ごはんとして紹介した写真には、野菜などの具材が入った「カレーライス」が写っていた。
アニメ『〜アンパンマン』は2009年、登場キャラクター数が世界一多いアニメとしてギネス認定（※1988年10月3日の放送開始から2009年3月27日放送分までに登場したキャラクターは1768体）されるほど、豊富なキャラクター数を有する作品として知られている。
山寺が明かした収録時の食事ルーティンに、ファンからは「へぇー、こりゃ知らなかった」「アンパンマンの現場ならではの『あるある』ですね！」「アンパンマンの世界観が食事まで浸透してるとか尊すぎる」「アンパンマンのアフレコ中はみんなお腹空きそう」「カバオだったら名前が近いガパオライスとか？」「食パンマンだとサンドウィッチ？」「アンパンマンは食べ物キャラがわんさかいるから食生活が豊かで楽しくなりますね」との反応が。
なお、この日の報告から、純粋にカレーパンマンが活躍した収録とも考えられるが、コメント欄では「カレー食べてるってことはカレーパンマンかカレーライスマンだなwww」「カレーパンマンもそうだけど調べてみたらカレーだけで、カレールーくんとカレーどんまんとカレーライスマンなどいるから…登場回数の多い回が、カレーパンマンとは限らない もしかしたら、全員集合しているかもしれない」「カレーパンマンとオクラちゃんとか？」「どのカレーキャラクターか気になります」と“ツウ”たちの推理が冴えわたっていた。
