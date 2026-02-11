【中継】「分裂したら本当に終わる」中道が午後の議員総会　新代表の選定方法を決める方針「2人立候補は難しい」の声も

衆議院選挙で大敗した中道改革連合は、新体制の構築に向け、11日午後に議員総会を開きます。

党本部前から、フジテレビ政治部・木村大久記者が中継でお伝えします。

中道の新たな代表に何を求めるのか。

落選した立憲民主党出身者からは、党をまとめる力やビジョンの発信力など、様々な声が上がっています。

中道（衆院選で落選）・馬淵澄夫元国交相：

1000万票超える、それだけの比例票を獲得しているわけで、ここで分裂したらもう本当に終わっちゃうよ。維持して次の選挙につないでほしいなと。

中道（衆院選で落選）・吉田晴美前議員：

バーンとビジョンを出して、こうやっていくっていうリーダーシップ、それを期待したい。

野田・斉藤両共同代表が辞任を表明した中道は、午後1時から議員総会を開き、13日に新代表を選ぶ方法などを決める方針です。

新しい代表には、元立憲代表の泉健太氏や元幹事長の小川淳也氏らを推す声が出ていますが、いずれも立候補について慎重に検討する姿勢です。

総会で現執行部は立候補に必要な推薦人を10人とする案を示す見通しですが、党内からは「2人が立候補するのは難しく、無投票になるのではないか」との見方も出ています。