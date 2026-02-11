元アイドル・小池美由、妊娠を報告 不妊治療を経て「嬉しいご報告」 夫は元キックボクシング日本チャンピオン・宮城大樹
タレントの小池美由（32）が11日、自身のインスタグラムを更新し妊娠を報告した。夫は元キックボクシング日本チャンピオンで、人気番組『テラスハウス』（フジテレビ）に出演していた俳優・宮城大樹（36）。
【写真】直筆の署名を添えて妊娠を報告した小池美由
「いつも応援してくださっている皆さまへ」と書き出した小池は「私事ではありますが、このたぴ私たち夫婦に新しい命を授かることができましたので、ご報告いたします」と報告。「不妊治療を経て、私たち夫婦にとって長く願ってきた
嬉しいご報告となります」と喜んだ。
「安定期を迎え、出産は今年の初夏を予定しています。無事に生まれてきてくれることを楽しみに、家族で一日一日を大切に過ごしています」とつづり「体調に気を配りながらにはなりますが、これからも変わらず大好きなお仕事と向き合っていきたいと思っていますので、温かく見守っていただけたら嬉しいです」と呼び掛けた。
小池は1994年1月19日生まれ、神奈川県出身。AB型。2012年12月、「Love Kiss」でインディーズデビュー。14年6月、「宇宙かくれんぼ」でメジャーデビューを果たした。テレビ東京『ゴッドタン〜こんなアイドル知ってんのか2014〜』の出演をきっかけにテレビ番組、ドラマ、CM、ラジオ、イベント、舞台などさまざまな方面で活動中。2023年3月29日、自身のSNSで宮城大樹と結婚したことを報告していた。
宮城大樹は1990年1月23日生まれ、神奈川県出身。B型。6歳から空手を始め、その後、キックボクシングに転向。2013年3月、『RISE 92』 にて第4代RISEバンタム級王者となる。同年8月、引退を発表した。
