AAAのNissyこと、西島隆弘（39）が11日、自身の公式サイト、インスタグラムやSNSなどを更新し、グループからの脱退を発表した。

西島は書面で、のどの4度目手術を行ったことを公表。長期的な療養が必要となったことを明かし、「療養に専念」するため、この日付で、AAAを脱退する決断をしたという。

西島はソロ名義「Nissy」としても活動。AAAは21年に活動を休止し、以降はソロで活動していた。

西島は、のどの状態について「経過を見守ってまいりましたが、これまでの積み重ねもあり、今回は少し長期的な治療および療養が必要となりました」と報告。「今後の健康と活動のあり方を見据え、本人および関係者間で慎重に協議を重ねた結果、このような結論に至りました」と伝えた。

西島はこれまでも声帯手術について報告していた。昨年9月8日に、3度目の声帯手術を終えており、その後、インスタグラムを更新。経過も明かしていた。

昨年9月、3度目手術後初めての投稿では「術後3週間は声帯に触れる発声はもちろん禁止、ウィスパーボイスはもっと禁止、咳、くしゃみ、むせり、ゲップ、息止め、トレーニング、ストレッチ、刺激物の摂取、飲料を吸い込むことで誤飲したときに咳き込まない、むせらないように注意、ほぼ全てしちゃいけないので大変な日々を送っております」と近況を報告。

「一回でも咳をすれば出血するので、食事するときも、歯を磨くときも、大変。風邪やら花粉症やらになったらアウトです。とは言っても、やらなきゃならないことあったりで。。。」とも説明した。

続けて、そのほかにも、当時は「季節の変わり目」か「アレルギーなのか分かりません」としつつも、「肌には原因不明の発疹が出たり口角炎になって口を開けると口の左右の端が切れて出血したりとほぼ動けないのに、てんやわんやすぎて」と相次ぐ体調不良に見舞われたことも明かしていた。