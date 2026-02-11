MLB・エンゼルスの菊池雄星投手は日本時間11日、アリゾナ州テンピにあるキャンプ施設で自主トレを行いました。

バッテリー組のキャンプインは明日を予定。前日となるこの日、菊池投手はメディカルチェックを済ませフィールドに現れると、キャッチボールを行いウオーミングアップ。そのあとブルペンに入り、直球、カーブ、スライダー、チェンジアップと全球種を織り交ぜながら20球を投げ込みました。キャンプイン当日となる明日にはライブBPも予定されています。

菊池投手は今回の侍ジャパンメンバーにも選出。初出場となるWBCを前に「調整は順調ですね」と落ち着いて語ります。エンゼルスの新監督となった日系3世のカート・スズキ監督も「WBCに行って、そこで自分の役割を果たすのを楽しみにしている」とコメント。シーズンに向けても「彼は準備の仕方も分かっている。シーズンが始まる頃には、エンゼルスが勝つためにしっかり準備が整っていると確信している」と絶大な信頼を置きました。

開幕投手も期待される中、菊池投手に対しての今シーズンの期待については「サイ・ヤング賞かな、防御率1点台かな？」と笑顔。続けて「彼はプロ中のプロだ。自分が何をしているのか分かっているし、このレベルで成功するために何が必要かも分かっている。長い間ずっとやってきているからね。だから、彼のそばにいられるのが純粋に楽しみなんだ。彼のルーティンが大好きだし、仕事への取り組み方も好きだ。クラブハウスにいるだけで本当に素晴らしい存在だよ」と語りました。