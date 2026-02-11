お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が13日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK 爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に、相方の田中裕二（61）とともに出演。自身がスペシャルキャスターを務めたTBS系選挙特番を終え、最初のレギュラー放送に臨んだ。

選挙特番内で太田は高市早苗首相（64）に政治家の責任の所在について質問すると、高市首相は「なんか意地悪やなぁ」と関西弁で激高し、そのまま中継が終わっていた。

番組が始まると太田は「今週一週間は、何とは言わないですけど、まぁいろいろ話すことも…」と前置きし、「なんつっても、やっぱ羽賀研二ですよね。逮捕されちゃったってさ」とボケて笑わせた。

田中は「5回目ね」と補足した。

太田は「希代のワルですね。やっぱ梅宮（辰夫）さん見抜いてた。さすが『仁義なき戦い』の。梅宮さんが言うんだから。そりゃ相当ワルですよ」と語った。

羽賀容疑者が逮捕された際は、かつて交際していた梅宮アンナ（53）の父の辰夫さんが、2007年（平19）7月に知人男性への恐喝容疑で逮捕された同容疑者をひと言で言い表した「稀代のワル」という言葉が、インターネット上で再評価されていた。