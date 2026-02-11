お昼が楽しみになる！ たっぷり入って、最後までしっかり温かい!大盛り派歓喜の【象印マホービン】ランチジャーがAmazonでチェックできる！
温かさ・清潔・大容量の三拍子！毎日のランチをもっと満足のいく時間に【象印マホービン】の弁当箱がAmazonに登場!
象印マホービンの弁当箱は、ごはんもおかずもたっぷり入る大盛りサイズが魅力だ。ごはんはお茶わん約3杯分に相当する約1.2合をしっかり収納でき、まほうびん構造によって保温性が高く、ランチタイムまで温かさをキープする。外での食事でも、炊きたてのようなぬくもりを楽しめるのが嬉しいポイントとなっている。
ごはん容器・おかず容器・スープ容器は電子レンジに対応しており、温め直しも簡単。忙しい日でも手軽に温かい食事を用意できるため、オフィスや学校でのランチがより快適になる。
さらに、容器にはAg+抗菌加工を施し、銀イオンの力で菌の発生を抑制。ごはん容器やおかず容器、スープ容器とそのふたに至るまで抗菌仕様となっており、日々の使用でも衛生的に保てる。99.9パーセントの抗菌効果が確認されているため、清潔さを重視したい人にも安心して使える設計だ。
大容量で温かさを保ち、電子レンジ対応で使いやすく、抗菌加工で衛生的。毎日のランチタイムをより豊かにしてくれる頼れるランチジャーとなっている。
