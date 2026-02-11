もらったらうれしい「千葉県のお土産」ランキング！ 2位「チーバくんサブレー」を抑えた1位は？【2026年調査】
寒さが身に染みるこの時期は、おうち時間を充実させてくれるおいしいものが何よりの楽しみになります。心まで温まるような甘いお菓子から、夕食の主役になる名産品まで、冬の静かなひとときを彩るギフトを選んでみてはいかがでしょうか。
All About ニュース編集部では、2026年1月27〜28日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、もらったらうれしい「千葉県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「チーバくんが可愛いから」（20代女性／大阪府）、「シンプルで美味しいから」（20代女性／栃木県）、「子供も食べやすいから」（30代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「上品なあんこの甘みとモナカの食感がいいから」（30代女性／千葉県）、「以前もらって食べたことがあるのですが、ねっとりしたピーナッツあんが濃厚でとてもおいしかったです。またもらえたら嬉しいです」（40代女性／東京都）、「千葉といえば落花生！その魅力を可愛らしいピーナッツ型の最中にぎゅっと詰め込んだ、見た目も味も楽しいお菓子です。中には香ばしいピーナッツ餡がたっぷり入っていて、甘さ控えめで上品な味わい。個包装で配りやすく、ユーモアのあるパッケージも印象的。千葉らしさがしっかり伝わる、もらって嬉しい心なごむお土産です」（40代女性／滋賀県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年1月27〜28日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、もらったらうれしい「千葉県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：チーバくんサブレー（千葉とみい）／34票2位は「千葉とみい」の「チーバくんサブレー」です。千葉県のご当地キャラクター「チーバくん」をサブレーにした、見た目にも愛らしい一品。千葉県の形を模したキャラクターは、地理を覚えるきっかけにもなると評判です。ファミリー層へのお土産として高い人気を博しています。
回答者からは「チーバくんが可愛いから」（20代女性／大阪府）、「シンプルで美味しいから」（20代女性／栃木県）、「子供も食べやすいから」（30代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
1位：ぴーなっつ最中（なごみの米屋）／41票1位に輝いたのは、「なごみの米屋」の「ぴーなっつ最中」でした。千葉県特産の落花生の形をした最中種の中に、ピーナッツの甘露煮を練り込んだ餡がぎっしり詰まっています。パッケージの「ぴーちゃん」というキャラクターも可愛らしく、まさに千葉らしさ全開のお土産。県を代表する銘菓です。
回答者からは「上品なあんこの甘みとモナカの食感がいいから」（30代女性／千葉県）、「以前もらって食べたことがあるのですが、ねっとりしたピーナッツあんが濃厚でとてもおいしかったです。またもらえたら嬉しいです」（40代女性／東京都）、「千葉といえば落花生！その魅力を可愛らしいピーナッツ型の最中にぎゅっと詰め込んだ、見た目も味も楽しいお菓子です。中には香ばしいピーナッツ餡がたっぷり入っていて、甘さ控えめで上品な味わい。個包装で配りやすく、ユーモアのあるパッケージも印象的。千葉らしさがしっかり伝わる、もらって嬉しい心なごむお土産です」（40代女性／滋賀県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)