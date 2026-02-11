サンリオ×「銀座コージーコーナー」がコラボ！ 限定ポーチ付きセットなど登場へ
「銀座コージーコーナー」のホワイトデーシーズン限定ブランド「la la printemps（ララプランタン）」より、サンリオキャラクターズとコラボレーションした焼菓子ギフトが、2月12日（木）から全国の店舗で発売。加えて、2月16日（月）10時00分からオンラインショップでも購入可能となる。
【写真】限定デザインのポーチ付きセットも！ 焼菓子ギフト一覧
■お茶会を楽しむハローキティたちをデザイン
今回登場するのは、｢ホワイトデーや春のお祝いなど、特別な時間をサンリオキャラクターズと一緒に｣をコンセプトにした焼菓子アソート6種類。
「クッキーアソート（8個入）」は、ハローキティ＆シナモロールと、マイメロディ＆クロミの2種類から選べる取っ手付きのボックスの中に、いちご風味のクッキーと、ホワイトチョコ風味のクッキーを各4個ずつアソートしている。
また、サンリオキャラクターズをプリントしたクッキーとマドレーヌ、プラリネショコラサブレを詰め合わせた「ティータイムギフト（9個入）」と「ティータイムBOX（13個入）」や、クッキーとマドレーヌを4種ずつ入れた「ティータイム缶（9個入）」を展開。
さらに、お茶会を楽しむハローキティたちがあしらわれた限定デザインのポーチに、クッキーとマドレーヌを合わせた「ティータイムポーチ（6個入）」も並び、贈る相手やシーンによって選べるラインナップがそろう。
