「意味不明」「きっついな」優勝の立役者だった日本代表MFがまさか！指揮官苦言→“３戦連続出番なし”にネット騒然「冬に出なきゃだった」「昨季は中心選手だったのに悲しい」
現地２月10日に開催されたプレミアリーグの第26節で、田中碧が所属するリーズは、強豪チェルシーと敵地で対戦。０−２のビハインドから２−２に追いつき、貴重な勝点１を持ち帰った。
そんなチームとは裏腹に、交代枠が余っているにもかかわらず、田中はまさかの３試合連続出番なしとなった。
昨季は２部優勝の立役者として絶賛された日本代表MFは、しかし今シーズンは定位置を奪われ、プレータイムが激減。そして、１月27日のエバートン戦後に、同点弾を許した際の対応について、ダニエル・ファルケ監督から苦言を呈されて以降は、１分もピッチに立てていない。
この“冷遇ぶり”にファンも騒然。SNS上では次のような声が上がった。
「完全に干されたな。シーズン後は移籍しよう」
「意味不明」
「ファルケは交代枠使いきらないし、それでもポイントは取れてるから田中碧はカップ戦以外出るのは難しくなってる」
「最後にプレミアリーグでスタメン出場したの２ヶ月も前なんだよね。昨季はリーズの中心選手だったのに悲しいね」
「３戦連続出番なしか、きっついなー。W杯前の大事な時期に」
「最近スタメンどころか途中出場も無くなったのが心配だ」
「冬にローンでも出なきゃだったな...」
チームが結果を残しているだけに、この状況を変えるのは簡単ではないかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「出場できる」日本サッカー界に朗報！森保ジャパン主力が２か月ぶりに戦線復帰へ！指揮官起用を示唆
そんなチームとは裏腹に、交代枠が余っているにもかかわらず、田中はまさかの３試合連続出番なしとなった。
昨季は２部優勝の立役者として絶賛された日本代表MFは、しかし今シーズンは定位置を奪われ、プレータイムが激減。そして、１月27日のエバートン戦後に、同点弾を許した際の対応について、ダニエル・ファルケ監督から苦言を呈されて以降は、１分もピッチに立てていない。
この“冷遇ぶり”にファンも騒然。SNS上では次のような声が上がった。
「意味不明」
「ファルケは交代枠使いきらないし、それでもポイントは取れてるから田中碧はカップ戦以外出るのは難しくなってる」
「最後にプレミアリーグでスタメン出場したの２ヶ月も前なんだよね。昨季はリーズの中心選手だったのに悲しいね」
「３戦連続出番なしか、きっついなー。W杯前の大事な時期に」
「最近スタメンどころか途中出場も無くなったのが心配だ」
「冬にローンでも出なきゃだったな...」
チームが結果を残しているだけに、この状況を変えるのは簡単ではないかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「出場できる」日本サッカー界に朗報！森保ジャパン主力が２か月ぶりに戦線復帰へ！指揮官起用を示唆