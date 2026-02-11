万代シティ近くの中央区東大通にある『あま太郎本舗』。昭和32年(1957)創業で、家族で味を守っています。創業時は学校町にお店がありましたが、昭和37年に今の場所に移転しました。



看板に“甘党の店”と書いてあるだけあり、甘党にはたまらない「たい焼き」をはじめ「にくまん」や「羊羹」「ケーキ」、夏は「かき氷」とお店オリジナルの商品を販売しています。





名物の「たい焼き(つぶあんのみ、170円/税込み)」は、店で炊く〝自家製あんこ〟が頭の先からしっぽまでたっぷり入っています。一口食べれば、自然と笑顔がこぼれるおいしさ。外はカリッ！と中はモッチモチしていて、自家製あんこのちょうどよい甘さに食べる手が止まりません。



寒い日は甘いたい焼きが人気で、1日に約1000個売れることもあるそう。お昼ご飯に食べる人も多く、日中はお客さんが絶えない人気ぶりです。





この時期は、「肉まん」もおすすめ！寒い季節に温まる伝統の味を堪能してみてはいかがでしょうか。



◇あま太郎本舗

新潟県新潟市中央区東大通2-10-14

問い合わせ先｜025-244-0794

営業時間｜10:00～18:00（※祝日は17時まで ※なくなり次第終了）

定休日｜日曜、第1・3月曜