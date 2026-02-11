ミラノ・コルティナオリンピックは１０日（日本時間１１日）、フィギュアスケート男子シングルのショートプログラムが行われ、イリア・マリニン（アメリカ）が１０８・１６点で首位発進した。

演技中にマリニンが見せた「バックフリップ（後方宙返り）」の技にＳＮＳでは、「いつの間に解禁されたの？」と驚きの声が広がっている。

五輪でのバックフリップで思い出されるのは、１９９８年の長野五輪だ。審判の採点に不満を抱いていた女子のスルヤ・ボナリー（仏）がバックフリップを敢行し、観客に強い印象を残した。ただ、当時は危険などの理由でバックフリップが禁止されており、競技中に行うと２・００点の減点だった。

しかし、国際スケート連合（ＩＳＵ）は、２０２４年６月にバックフリップを解禁する方針を決め、これにより競技中に行っても、加点対象ではないものの、減点されることはなくなった。マリニンはこれまでも国際大会でバックフリップを組み込んでおり、７、８日（日本時間８、９日）に行われた団体の男子ＳＰ・フリーの演技でも、五輪では２８年ぶりとなるバックフリップを披露していた。

氷上で大技を見せたマリニンに、ＳＮＳでは、「めっちゃかっこよかった」「圧巻の演技」と称賛する声が相次いだ。同時に、「バックフリップがＯＫになってたの知らなかった」「減点対象ではないんか」などの驚きの声も上がり、エキシビションなどでバックフリップを見せて会場を沸かせたフィリップ・キャンデロロ（仏）やボナリーの名前を挙げて懐かしむ声もあった。

フィギュア男子は１３日（日本時間１４日）にフリーが行われる。マリニンが再び、バックフリップを見せるかにも注目だ。（デジタル編集部）