少女買春の罪などで起訴されたエプスタイン氏の事件をめぐり、アメリカのラトニック商務長官は10日、これまでの説明を覆し、エプスタイン氏が所有する島を訪れたことがあると認めました。

少女買春の罪などで起訴され勾留中に死亡したエプスタイン氏をめぐり、ラトニック商務長官はこれまで、2005年に疑念を抱き、それ以降は関係を断ったと説明していました。

しかし、司法省が新たに開示したファイルにメールのやりとりが残っていたため、10日、ラトニック長官は議会上院の公聴会で説明を行い、2012年にエプスタイン氏の島を訪れていたことを認めました。

ラトニック商務長官「妻と4人の子どもたちと乳母たちも一緒だった。（エプスタイン氏の）島で昼食をとった。それは事実だ。1時間ほどだった」

その上で、エプスタイン氏と会ったのは14年間で3回だけだと強調し、「彼とは何の関係もなかった」と訴えました。

説明が一転したことで、議会からは辞任を求める声が上がっていますが、ホワイトハウスのレビット報道官は、ラトニック氏は「トランプ政権の非常に重要なメンバーであり、トランプ大統領は全面的に支持している」と強調しています。