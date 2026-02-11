Nissy（西島隆弘）AAA脱退を発表 喉の治療専念のため「少し長期的な治療および療養が必要」【全文】
【モデルプレス＝2026/02/11】アーティストのNissy（西島隆弘）が2月11日、公式サイトを通じてAAAからの脱退を発表した。
【写真】AAAの集結ショット
公式サイトでは「平素よりNissy（西島隆弘）を応援いただき、誠にありがとうございます。このたび、西島は先日、4度目の喉の手術を行いました。経過を見守ってまいりましたが、これまでの積み重ねもあり、今回は少し長期的な治療および療養が必要となりました」と報告。そして「治療に専念するため、本日をもちましてAAAを脱退することとなりましたので、ご報告申し上げます。今後の健康と活動のあり方を見据え、本人および関係者間で慎重に協議を重ねた結果、このような結論に至りました」と伝えた。
「長年にわたり温かいご支援を賜りましたファンの皆さま、並びに関係各位に心より感謝申し上げます」と感謝を伝え「Nissyとしての活動につきましては、体調の回復を第一に、個人のペースで今後を検討してまいります。今後の発表をお待ちいただけますと幸いです」と呼びかけている。
西島は1986年9月30日生まれ、北海道出身。女混合のパフォーマンスグループ・AAAのメンバーとして、 2005年にデビュー。グループは2021年、AAA初となる6大ドームツアーを終えたタイミングで本格的な活動休止に入る。その後は、ソロ活動を精力的に行っている。2025年9月8日には3度目の声帯手術を受けたことを報告しており、年内にも再手術を予定していることを明かしていた。（modelpress編集部）
ファンの皆さま並びに関係各位
平素よりNissy（西島隆弘）を応援いただき、誠にありがとうございます。
このたび、西島は先日、4度目の喉の手術を行いました。経過を見守ってまいりましたが、これまでの積み重ねもあり、今回は少し長期的な治療および療養が必要となりました。
治療に専念するため、本日をもちましてAAAを脱退することとなりましたので、ご報告申し上げます。今後の健康と活動のあり方を見据え、本人および関係者間で慎重に協議を重ねた結果、このような結論に至りました。
長年にわたり温かいご支援を賜りましたファンの皆さま、並びに関係各位に心より感謝申し上げます。Nissyとしての活動につきましては、体調の回復を第一に、個人のペースで今後を検討してまいります。今後の発表をお待ちいただけますと幸いです。
今後とも、Nissy（西島隆弘）ならびにAAAへの変わらぬご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。
2026年2月11日
