沖口優奈、10周年の集大成を写真集に 『週刊SPA!』美女地図で先行公開
アイドルグループ、マジカル・パンチラインのメンバーとして活動してきた沖口優奈が、10日発売の『週刊SPA!』2月17日号のグラビア企画「美女地図」に登場した。デビュー10周年を機にグループ卒業を控える中、初写真集の発売が決定しており、今回は沖縄で撮影された写真集未収録の厳選アザーカットが初披露された。
【写真】沖口優奈『週刊SPA! 』の企画「美女地図」登場
沖口は1998年生まれ、大阪府出身。2016年にマジカル・パンチラインへ加入し、アイドルとしてのキャリアを積み重ねてきた。昨年12月には、4月16日に行われるデビュー10周年記念ワンマンライブをもってグループを卒業することを発表。10年という節目を迎え、自身の新たなステージへと歩みを進めようとしている。
4月20日には、待望のファースト写真集を発売予定。撮影地に選ばれたのは沖縄で、青い海や自然光に包まれたロケーションの中、これまでのアイドル活動では見せてこなかった表情や空気感を収めた一冊となる。今回『週刊SPA!』で公開されたアザーカットでは、リラックスした表情や大人びた視線が印象的で、10年の歩みを経た現在地を感じさせる仕上がりとなっている。
同号の『週刊SPA!』では、「表紙の人＆グラビアン魂」に天羽希純が登場するほか、「美女地図」には本多もかも出演。世代やフィールドの異なるタレントが並び、それぞれの転機や可能性を映し出す構成となっている。
