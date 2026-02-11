レインボー・ジャンボたかおが考案、白米2合に盛り付けた夢の“ガスト丼”に反響「よだれ出てきた」
お笑いコンビ・レインボーのジャンボたかお（36）が、自身の公式Xで斬新な「ガスト丼」の作り方を公開し、表示回数5万件超の反響があった（9日午後7時時点）。
ジャンボたかおが紹介する「ガスト丼」とは、すかいらーくレストランツが運営するファミリーレストラン「ガスト」のメニューとレインズインターナショナルが展開する「牛角」のキムチを白米に盛り付けたもの。
【作り方】
1：ガスト
・チーズインハンバーグ
・から好の唐揚げ3個
・ほうれん草ベーコン
・春巻き
2：牛角
・キムチ
3：上記を白米2合の上に盛り付ける
※お好みでマヨネーズを追加
YouTubeの動画では楽しみ方も紹介しており、「まずはキムチから食べること。ダイエットになるから」とジョークを飛ばしつつも“ベジファースト”を心がけてキムチ、ほうれん草から食べ始めて「うまー！」と感激している。
続けて、チーズインハンバーグを味わい「うめー！うますぎる」と喜び、唐揚げには大喜び。「マジで“ととのう”わ。ガストってととのう」とサウナ後のような至福のときにひたっていた。
「ガスト丼」にユーザーからは「よだれ出てきた」「夢のガストプレート」「ほんと毎回お米とおかずの配分ライスマネイジメントが完璧だな」「一口一口毎回初めて食べた時みたいなリアクションで和むwwww」などの称賛の声が集まっていた。
