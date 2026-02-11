タレント梅沢富美男（75）が、妻でフィトセラピスト（植物療法士）の池田明子さんとともに10日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿!!」（火曜午後8時）に出演。夫婦の内情を話す妻にさりげなくブレーキをかけた。

今回は「夫婦トラブル解消SP」。タレント夫婦がスタジオに集まった。

2人は結婚して36年。池田さんが「もう大変でした」と言うと、さんまは「でしょうね…」。そして「何回別れようとなさいました？」と聞くと、池田さんは「数え切れないくらい」と答えた。

さらにさんまが「家を出たことはないんですか？」と追及すると、池田さんは「私がですか？」。するとさんまは「あ、こっちが出て行くんか」と梅沢をイジり、スタジオは爆笑。さんまに「情けない。亭主関白やて、豪語しておきながら」と指摘された梅沢は「大体、1週間くらいは空けますね」と笑顔で淡々と話した。

池田さんは「こういう夫と結婚したので、心理学をやりまして。カウンセラーになったんです」と明かした。さらに「本当は自分のために。こういう夫と結婚したので、なんとか…」と話し続けると、梅沢が落ちついた口調で「あのな、全国放送なんだ」。諭すように言うと、スタジオは再び爆笑した。