彼氏の実家に行ったら、彼のお母さんから嫌味を言われることも……。今回は、そんな嫌味な彼ママに言い返した人のエピソードをご紹介します。

前の彼女と結婚してほしかった

「彼の実家に何度か遊びに行ったことがあるのですが、彼のお母さんが私に対してすごく嫌味を言ってきて……。手土産を持っていけば『昔、はやったやつだよね』『まだ買う人いたんだ（笑）』なんて、余計なことばかり言ってくるんです。

あるとき、彼がいないときにお母さんから『私、本当は前の彼女と結婚してほしかったのよね』『気が利くいい子だったし』『ヨリ戻してほしかったわ』などと言われ、かなりイライラしました……。彼がいないときに言うって、悪意があるからですよね？

『私も元カレのお母さんのほうが優しくて好きでした〜！』と言い返したら、彼のお母さんは唖然としていました（笑）。『失礼な子ね！』と言われたので『どっちがですか？』と言い返して帰りました。それ以来、彼の実家には行っていません。

結婚して彼のお母さんが家族になるなんて絶対嫌だし、残念だけど彼とはお別れしました。結婚前にわかってよかったと前向きに考えたいです」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年12月）

▽ 自分の息子の彼女に、どうしてそんなことを言うのでしょうね……。元カノと比べて意地悪を言ったつもりなのでしょうが、自分だって「元カレの彼ママ」と比べられる対象なのだと自覚していただきたいですね……。

