元巨人で23年まで巨人のヘッドコーチなどを務めた元木大介氏（54）が、妻のフリーアナウンサー大神いずみ（56）とともに10日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿!!」（火曜午後8時）に出演。元木氏が司会の明石家さんま（70）にルックスをほめられた。

今回は「夫婦トラブル解消SP」。タレント夫婦がスタジオに集まった。

さんまは元木氏に「元木は糖尿病の治療でやせたのか」と話しかけた。元木氏はヘッドコーチだった20年に糖尿病が発覚。その後、治療や生活改善で20キロほど減量したという。

元木氏が返答する前に大神が「いかにもすごく努力したみたいですけど…」と言うと、元木氏がさえぎるように「努力したからこうなってんのや」。それでも大神が「治療ですからね」と続けた。元木氏は「おまえが『せい』言うから！」と反論。大神も「治療ですから」と繰り返し、“プチ夫婦げんか”を始めた。

さんまが「雰囲気、違うもん。カッコ良くなってるもんね」。さらに「スマートな人がモテるというのわかるな。これ見てると」と言うと、元木氏は「ありがとうございます」と喜びながら答えた。