気弱幼なじみは意外と口達者!? 衝撃の自白から“23年前の秘密”を守り抜く容疑者の巧みな嘘が圧巻＜再会＞

2月10日（火）に放送された竹内涼真主演のヒューマンラブミステリー『再会〜Silent Truth〜』第5話では、佐久間直人（渡辺大知）が兄を殺害した犯人だと自白。内向的な性格の直人が“23年前の秘密”を隠すため、犯行についてベテラン刑事相手に巧みに嘘を交えながら語り出し…!?

（※以下、第5話のネタバレがあります）

【映像】南良に犯行時の状況を語る直人

◆「僕がやりました」

小学生のときに、ある事件で使われた拳銃をタイムカプセルに入れて埋めた飛奈淳一（竹内涼真）・岩本万季子（井上真央）・清原圭介（瀬戸康史）・直人の4人。そして23年後、埋めたはずの拳銃によって直人の兄が何者かに命を奪われる事件が発生し、事件当夜のアリバイが崩れた直人が任意同行された。

最初は黙秘を貫いていた直人だったが、やがてベテラン刑事の南良理香子（江口のりこ）に「僕がやりました」と自白。事件の詳細について尋ねられると、直人は23年前に拳銃を埋めたことは明かさず、「兄が元々持っていた拳銃を取り出し、格闘になった際に撃ってしまった」「兄は森で拾ったという拳銃を昔から持っていたが、モデルガンだと思っていた」などとそれらしい嘘を交えつつ語った。

普段はおとなしく内向的な性格の直人が、南良相手に隠し事をしつつスラスラと犯行について語り、そのギャップに驚かされる一幕となっていた。