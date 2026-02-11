「前がほとんど見えない」巨大アフロ継続へ…マンUの5連勝願った熱狂的ファン、500日以上散髪に行けず
マンチェスター・ユナイテッドの5連勝を願った男がいた――。
その男とは、マンチェスター・Uの熱狂的なファンであるフランク・イレットさん。英『ザ・サン』によると、愛するクラブの不振が続いた24年10月、イレットさんは「5連勝するまで髪を切らない」と宣言したのである。しかし、チームはその後5連勝することなく、500日以上が経過。丸刈りだったイレットさんの髪は25センチも伸び、巨大なアフロヘアとなっている。
終わりなき挑戦かと思われたが、マンチェスター・Uは5連勝に王手をかける。今年1月にマイケル・キャリック暫定監督が就任したチームは調子を上げ、マンチェスター・C、アーセナル、フルハム、トッテナムを次々と撃破して4連勝を達成。10日のプレミアリーグ第26節ウエスト・ハム戦に勝利すれば5連勝の状況となった。
千載一遇のチャンス。イレットさんはバリカンを準備してウエスト・ハム戦を見守る。しかし、後半5分にウエスト・ハムに先制を許したマンチェスター・Uは後半アディショナルタイムのFWベンヤミン・シェシュコの得点で追い付きながらも勝ち越せず。1-1のドローで試合終了のホイッスルが吹かれた。
500日以上ぶりの散髪の機会を逃したイレットさんは言葉を失い、頭を抱えたものの、「ここまで来て、今さら諦めるわけにはいかない」と巨大アフロヘアの継続を宣言。なお、「一番辛いのはちゃんと前が見えないことだよ。フレームのおかげで前髪が少し持ち上がるから眼鏡をかけているのは幸運だったけど、今ではほとんど何も見えないんだ。早く切れるといいね」と語っている。
