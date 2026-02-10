シュタインとシンヤコヅカがノミネート、「LVMHプライズ2026」セミファイナリスト発表

ファッションプライズ「LVMH Young Fashion Designers Prize（以下、LVMHプライズ）」が、2026年のセミファイナリストを発表した。日本からは、「シュタイン（ssstein）」の浅川喜一朗と、「シンヤコヅカ（SHINYAKOZUKA）」の小塚信哉が選出された。両氏ともに初のノミネートとなる。

第13回となる今回は、シュタインの浅川とシンヤコヅカの小塚のほか、「カーティック リサーチ（Kartik Research）」を手掛けるインド人デザイナー カーティック・クムラ（Kartik Kumra）や、「アクト・ヌメロウーノ（ACT N°1）」を手掛けるルカ・リン（Luca Lin）、米発ブランド「コリーン アレン（COLLEEN ALLEN）」のデザイナー コリーン・アレン（Colleen Allen）など20人が選ばれた。セミファイナリスト20組は3月4日と5日にパリで開催されるショールームで発表を行い、8人のファイナリストが選出される。

◾️LVMHプライズ2026セミファイナリスト

「ACT N°1」Luca Lin「COLLEEN ALLEN」Colleen Allen「DE PINO」Gabriel Figueiredo「DERRICK」Luke Derrick「GOLSHAAH」Golnar Ahmadian「IAMISIGO」Bubu Ogisi「INSTITUTION」Galib Gassanoff「JULIE KEGELS」Julie Kegels「KARTIK RESEARCH」Kartik Kumra「KINYAN LAM」Kinyan Lam「LII」Zane Li「MAZ MANUELA ÁLVAREZ」Manuela Álvarez「NONG RAK」Cherry W. Rain-Phuangfueang & Teerapat Phuangfueang「PETRA FAGERSTRÖM」Petra Fagerström「PONTE」Harry Pontefract「SHINYA KOZUKA」小塚信哉「ssstein」浅川喜一朗「THEVXLLEY」Daniel Del Valle「TÍSCAR ESPADAS」Tíscar Espadas & Kevin Kohler「YOSHITA 1967」Anil Padia