タレントの小池美由が11日、自身のインスタグラムで第1子妊娠を報告した。夫はフジテレビのリアリティー番組「テラスハウス」に出演していた元キックボクサーの宮城大樹（36）。すでに安定期で初夏に出産を予定している。

直筆署名入りの文書を投稿。「いつも応援してくださっている皆さまへ」と記し、「私事ではありますが、このたび私たち夫婦に新しい命を授かることができましたので、ご報告いたします」と第1子妊娠を報告した。

「不妊治療を経て、私たち夫婦にとって長く願ってきた嬉しいご報告となります」と記した。

「安定期を迎え、出産は今年の初夏を予定しています」と明かした。

「無事に生まれてきてくれることを楽しみに、家族で一日一日を大切に過ごしています。体調に気を配りながらにはなりますが、これからも変わらず 大好きなお仕事と向き合っていきたいと思っていますので、 温かく見守っていただけたら嬉しいです」と記した。

小池と宮城は23年3月29日、連名の直筆メッセージで「この度、私たち、宮城大樹と小池美由は2023年3月28日に入籍致しましたことをご報告させて頂きます」と結婚を報告。「家族になったことで、更にお互いを高めあい、支え合って、2人の時間を楽しみながら幸せな家庭を築いていきたいと思っております」などとしていた。