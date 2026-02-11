愛知県は１０日、精神障害者保健福祉手帳の審査結果を改ざんし、本来は交付対象とならない申請者に手帳を交付するなど、不適切な事務処理が行われていたと発表した。

県は再審査を実施し、適切な等級の手帳を改めて交付するとしている。

県精神保健福祉センターなどによると、２０２３〜２４年度、事務を担当していた男性職員（２７）が、上司の決裁を受けずに精神障害者保健福祉手帳や自立支援医療受給者証を発行したり、決裁文書を改ざんしたりするなど、不適切な事務処理が計１０３４件あった。

このうち８２１件では、申請者に有利になるよう、等級を本来より重くしたり、本来は不支給となる申請者に手帳などを交付したりするなど、審査結果が改ざんされていた。県の聞き取りに対し、職員は「事務処理が追いつかず、申請者が納得する等級に改ざんしてしまった」と説明しているという。県は今後、職員の処分を検討する。

審査結果が改ざんされた手帳などを所持している対象者については、県が今後、現在の病状に基づき再審査し、適切な等級の手帳を交付する。また、同センター内に専用ダイヤル（０５２・２１１・７５７１）を設け、相談に応じる。