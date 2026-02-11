ミラノ・コルティナ冬季五輪のバイアスロン男子20キロで銅メダルを獲得したストゥルラホルム・レグライド選手（ノルウェー）＝10日/Alexander Hassenstein/Getty Images

（CNN）ミラノ・コルティナ冬季五輪のバイアスロン男子20キロで銅メダルを獲得したストゥルラホルム・レグライド選手（ノルウェー）が10日、五輪史上でおそらく初めて、競技終了後の記者会見で恋人を裏切ったことを認めた。

レグライド選手はノルウェーのテレビ局に対し、この事実を明かした。浮気を公表することが正しい選択かどうか確信が持てないとも述べた。

「私たちは人生の中でさまざまな選択をする。基本的に人生はそうやって作っていくものだ。だから今日、自分のしたことを世界に伝えることを選択した」とレグライド選手は語った。

「もしかしたら彼女が私にとって本当に大切な存在だと分かってくれるかもしれない。そして、そうはならないかもしれない。でも、彼女を取り戻すために何もしなかったとは思いたくない。だから、繰り返しになるけど、今日は話題をさらうつもりはない」

レグライド選手は後にこう付け加えた。「先ほど話した女の子からは、まだ何も反応がない。まだ見ていないのだろうから、うれしい。適切なタイミングで見るのだと思う」

「彼女をこれ以上悪い状況にしたくないと思っているけど、もしかしたら助けになるかもしれない。最終的にはハッピーエンドになることを願っている」