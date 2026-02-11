連載「OGGIのオリンピックの沼にハマって」第5回

スポーツ文化・育成＆総合ニュースサイト「THE ANSWER」ではミラノ・コルティナ五輪期間中、連載「OGGIのオリンピックの沼にハマって」を展開。スポーツ新聞社の記者として昭和・平成・令和と、五輪を含めスポーツを40年追い続けた「OGGI」こと荻島弘一氏が“沼”のように深いオリンピックの魅力を独自の視点で連日発信する。第5回は、スノーボードの躍進を支える「家族」の存在について。

スノーボードの勢いが止まらない。ビッグエア男子の木村葵来に続いて女子の村瀬心椛が金メダルを獲得。男女とも出場4選手全員が決勝に残るなど、世界に強さを見せつけた。印象に残ったのは選手たちの「家族」への感謝の言葉。メダルは、支えてきた家族、親のメダルでもある。

ほとんどの選手の競技歴は「3､4歳から」「親の影響」。親に連れられて始めた選手ばかりだ。「やらされた」とか「勧められた」とかいうのではない。家族でスノボに行きたい親に「巻き込まれた」という方が近いかもしれない。

大けがのリスクを抱えながら苦難を乗り越えての五輪出場。それでも、最初は「親と楽しむ遊び」だったに違いない。一緒に遊びたい親に「すごいねえ」「天才だよ」とほめらることがうれしくて、はまっていく。

大けがのリスクのある競技に命がけで取り組み、苦難を乗り越える。そういう事実はあっても、選手たちには意外なほど悲壮感はない。多くの五輪選手が放つ「アスリート臭」も感じない。根底に、幼児期の「遊び」が見え隠れする。

最初は親のために「巻き込まれた」子どもも成長する。スノボを続け、競技者となると、今度は親が子どもを支えることになる。他の競技と違って親の負担が大きいのが、夏季大会のスケートボードやサーフィンも含めた「横乗り系」や「アーバン系」スポーツの特徴でもある。

学校の枠組みに当てはまらないスノボ 親の支えなしで続行できず

日本のスポーツを支えてきたのは学校だが、スノボはその枠組みには当てはまらない。練習は学校を離れた個人。親の支えがなければ、競技は続けられない。

練習のために雪山に行くのは大変だし、夏場のオフトレ施設があるとはいえ数は限られる。成長して自らハンドルを握れるようになれば別だが、子どもが自力で行けるわけもない。送迎するのは親の役目。その支えがなければ続かない。

金銭的にも負担は大きい。大会に出るには旅費や滞在費もいる。送迎する親の分も必要になる。スポンサーがついて用具代の心配がなくなっても、自腹の部分は大きい。将来が嘱望される子どもの親の「お金がかかるので、やめてもらった」という話も決して珍しいものでもない。

子どもの競技のために親は時間を犠牲にし、莫大な費用を負担する。支えるために仕事を変えたり、よい練習環境を求めて家族で引っ越したり。選手の努力はもちろんだが、親の努力も相当なもの。日本の「新お家芸」を支えているのは、親たちかもしれない。

今大会で一気にスノボがブレイクしたのも、そんな背景があるからだ。ビッグエアに出場した日本選手は、ほとんどが20歳前後。「スノボ世代」の二世で、ボーン・スノーボーダー（生まれながらのスノーボーダー）が多い。

かつて、スノボはゲレンデの「厄介者」だった。1980年代から90年代にかけて、原田知世の「私をスキーに連れてって」に感化された若者は、ユーミンや広瀬香美を聞きながらゲレンデを独占していた。90年代に入ってスノーボードを楽しむ層も増えたが、当初は多くのゲレンデで滑走禁止。許可されても、場所や時間など限定的だった。

それでも愛好者は増え続け、90年代半ばからは各ゲレンデが「営業優先」で解禁。98年長野大会で五輪の仲間入りを果たしたのをきっかけに、それまでの「ヤンチャな若者の遊び」が「スポーツ」になった。ブーム最盛期は2000年代初頭から後半くらい。ゲレンデはスノーボーダーのものだった。

今の50代から60代が「スキー世代」だとしたら、50歳前後から下は「スノボ世代」。学生時代にスノボにはまり、結婚して子どもが生まれても家族で出かけた。その子どもたちが今大会で大活躍している。

過去の日本代表選手は、競技開始年齢が遅かった。父親がスケートパークを経営するなど環境に恵まれた平野歩夢ら一部を除けば、幼少期から競技に触れていた選手の数は多くない。今回は「スノボ世代」二世の「黄金世代」が20歳前後になり、一気に日本の競技力が上がった。

日本代表男女各4人全員が12人しか残れない決勝に残って世界を席巻したビッグエアに続き、スロープスタイルが行われる。平野が連覇を狙うハーフパイプも「黄金世代」の台頭でメダルラッシュが期待できる。支えてきた親たちの胸にも、まだまだメダルが輝くに違いない。（荻島弘一）



