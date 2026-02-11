10歳年下夫と離婚から2年、金田朋子が雰囲気激変！「朋ちゃんどんどん…」「びっくり」
声優の金田朋子が1日にインスタグラムを更新。カジュアルな装いの近影を公開すると、ファンから驚きの声が寄せられた。
【写真】「びっくり」金田朋子、イメージ激変の近影
金田が投稿したのは1月31日放送の『声優と夜あそび 繋』（ABEMA）からのオフショット。写真には、デニムジャケットとチェックシャツ、ニットパンツを身に付けた彼女が、笑顔でカメラを見つめる様子が収められている。
カジュアルかつカラフルな衣装を着こなす彼女の近影に、ファンからは「朋ちゃんどんどんかわいくなってく…」「ふえ？ 可愛すぎてびっくり!!」「カラフルな衣装とても似合ってます！」などの反響が集まっている。
■金田朋子（かねだ ともこ）
1973年5月29日生まれ。神奈川県出身。声優として『あずまんが大王』、『BLACK LAGOON The Second Barrage』、『おしりかじり虫』などの作品に出演。声優と並行してバラエティ番組でも活躍。プライベートでは2013年に10歳下の俳優・森渉との結婚を発表。2017年には第1子女児を出産。2024年7月には離婚を報告している。
引用：「金田朋子」インスタグラム（@kanetomo.choonpa）
