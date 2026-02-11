モーグル・星野純子さんインタビュー第1回「女性アスリートの選択肢」

連日、熱狂と感動を届けているミラノ・コルティナ五輪。フリースタイルスキー・女子モーグルで2度の五輪に出場した星野純子さんにインタビューし、冬季スポーツで活躍する選手の実像に迫る。大怪我を乗り越え32歳で出場した北京五輪から4年。自身のキャリアを振り返り、世界を転戦してきたからこそ知る、女性アスリートの選択肢について聞いた。（全3回の第1回、取材・文＝THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂）

32歳で挑んだ北京五輪から4年。ミラノ・コルティナでの開幕2週間前、現在拠点とする長野のJR松本駅前にある小さなカフェでインタビューに応じた星野さんは、現役を引退して迎える初の五輪に高揚感を高まらせた。

「オリンピックはテレビで観ます。応援する方も緊張しちゃいそう。みんなが様々な気持ちを持って臨んでいると思うので、それぞれのベストを尽くしてほしい」

新潟県長岡市出身。両親に連れられ、2歳でスキーを始めた。モーグルに魅了されたのは小学生の時。凸凹のコースを勢いよく駆け降りる迫力満点のターンに、華やかに舞うエア。人見知りで内向的だった少女を虜にした。

「98年の長野オリンピックでモーグルを知って、小学3年生の時に学校の文集で『モーグルでオリンピックに出たい』と書いていた。まだ始めてもいないのに（笑）」

5大会連続で五輪に出場した上村愛子さんに憧れて、小学6年生でモーグラーに。ジュニアのナショナルチームに選出された高校2年生からは、トップ選手が練習拠点にする福島の猪苗代町まで毎週末に片道5時間かけて通った。

20歳でワールドカップ（W杯）に初参戦。新潟大学卒業後はホテルリステルに所属し、日本滞在時には半日勤務でホテル業もこなした。シーズン中の12月から3月は欧米を中心に各国を転戦。日本と海外を行き来し、実績を積み上げた。

「先輩たちは、公衆電話を使って日本と連絡をしていたみたいだけど、私たちの世代はスマホでテレビ電話ができたので、あまり距離を感じなかった。海外遠征はぎゅうぎゅうの車で移動するのが結構大変。でも楽しいの方が強かったです」

24歳でソチ五輪に初出場。結果は予選敗退だった。憧れ続けた夢舞台は、記憶に残らないほど、あっという間に終わってしまった。

「楽しむ余裕もなくて、緊張しちゃった。練習から上手くいかないことがあって、修正しないといけなかったのに、コーチにも相談できずに遠慮してしまって。納得の滑りができなくてすごく悔しくて、（4年後の）平昌五輪で良い滑りをしてそこで引退したいと思っていた」

しかし、その道は険しかった。

平昌五輪2年前に左膝前十字じん帯を断裂 「潮時」と言われたことも

平昌五輪の2年前に悲劇が襲う。カナダで開催されたW杯の公式練習中に負傷。左膝前十字じん帯を断裂した。

「滑っている最中に『ゴリッ』となって。スキー選手にはよくある怪我で、海外選手には早く復帰して、上手くいっている人も多かったので『大丈夫、頑張ろう』という感じだった。帰国して手術をして、でもリハビリが思ったようにいかなくて……」

滑るたびに膝は腫れ、体の動き方も変わった。医師から再発のリスクを聞くと、滑りも消極的になった。五輪の出場枠は最大4人。過去2シーズンの大会で獲得したポイントで決まる。星野さんは、五輪前年の中盤に復帰するも、選考には絡めず。リベンジを誓った夢舞台への道は断たれた。

当時28歳。4年後に出場できる保証はない。信頼するコーチから「もう潮時なんじゃない？」と言われたこともある。それでも諦めなかったのは、自分の可能性を信じていたから。

「可能性が1ミリもなかったら納得していたと思うけど、そうじゃないなって。これが直ればパズルのピースがはまるというか、理由が明確だったので、もう一度頑張りたいと思った」

ラストチャンスと決めた4年間。平昌五輪後のW杯では6位に入った。「まだいける」。若手も台頭し、競技レベルも上がったが、やるべきことを一つ一つ積み上げた。北京五輪は直前のW杯で好成績を残し、大逆転で代表入り。モーグル女子最年長で立った最後の大舞台は、決勝に進出し13位だった。

結婚、出産だけじゃない女性アスリートの選択肢

アスリートはライバルだけでなく、年齢との闘いも強いられる。結婚、出産、子育てなどを視野に入れる女性ならなおさら。五輪を目指すとなれば、4年間を戦い抜かなければならない。

近年は出産してから競技に復帰する選手、子育てと両立して競技を続ける選手も増えたが、ライフイベントを伴う選択に迷う選手も少なくない。42歳で現役を続けるスノーボード女子の竹内智香は、36歳で卵子凍結したことを公表して話題になった。

一方で星野さんは、競技一筋だった現役時代を明かす。

「引退した先輩からは『結婚や出産は早い方が良い』と口酸っぱく言われてきたけど、私は色々なことを器用にできるタイプじゃないので、スキー以外のことは考えずにきちゃった。竹内さんが卵子凍結をされたり、不妊治療をされる人が増えたりして、そういう話が気軽にできるようになったけど、その決断には至らなかった」

ただ、世界を転戦し、多くの海外選手と関わってきたからこそ、幅広い選択肢があることも知っている。

「海外には伸び盛りの20代前半で引退して『大学に通って医者になるんだ』といった選手が結構いて、実際に医者になったり、アートを学んでそれを売って生活したりしている人もいる。私はやりたいだけ競技をやってしまったけど、海外選手は長い生涯のごく一部でしかないと考えている人が多いと思う」

25年12月に結婚。現在は銀行員として働きながら、スキーの活動も続けている。長く競技を続けてきた星野さんだからこそ、感じられることもある。

「競技を長く続ける中でたくさんのチャンスをもらえた。五輪へ挑戦するチャンスはもちろん、多くの素晴らしい人たちとの出会いもかけがえのないものだった。スキーをやっていなかったら、全然違う人間だったと思います」

選択肢は多様であって良い。選んだ道は正解に繋がっている。



（THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂 / Kaho Yamanobe）