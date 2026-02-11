今年１月に放送されたフジテレビ系「逃走中２０２６新春ＳＰ」で俊足を生かしてハンターから逃げ切り、賞金９４万円を獲得したことで話題となったアスリート・中島ひとみが、国際大会で初のメダルを獲得したことを報告した。

中島は１１日までにインスタグラムで「ＡＳＩＡＮ ＩＮＤＯＯＲ ＡＴＨＬＥＴＩＣＳ ＣＨＡＭＰＩＯＮＳＨＩＰ ６０ｍｈｕｒｄｌｅ ８．１５ ＰＢ ｔｉｅｄ ２０２６年開幕、人生初めての国際大会メダル」と報告し、銅メダルをかかげる様子などを公開。「新しくいろんなことにチャレンジしてきたこの冬 変わっていく感覚があるからこそ、もどかしい瞬間も沢山あるけど、この繰り返しが楽しいと思える瞬間でもある。」と心境をつづり、「『挑戦なくして成長なし』試合でしか味わえない感情を大切に、今シーズンはとにかくこれをモットーに失敗恐れず、チャレンジしまくる一年に」と今後の抱負を述べ、「応援ありがとうございました‎ 明日は一番くじ行かないと！！！おつかれんこん！」と記して投稿を締めた。

この投稿にファンからは「大会お疲れ様でした」「最強に最高に綺麗でかっこいいです！！」「今シーズンも、ひとみさんの挑戦応援してます！」「もしかしたら『おめでとう』じゃないのかもしれないけど、私たちファンにとっては本当に本当に嬉しいです」「これからもずっと応援しています」などの声が寄せられている。