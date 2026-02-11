〈よいホテルを見極めるポイントは椅子にあり…1年間で308泊した私が選んだ「本当によかったホテル＆旅館30」〈2025年1月〜4月編〉〉から続く

毎年恒例、ホテル評論家の瀧澤信秋氏が実際に宿泊して「本当によかったホテル＆旅館」を紹介するシリーズ。2025年はどんな宿が高評価だったのか――。今回は5月〜8月編。（全3回の2回目／#1、#3を読む）

【画像】1年間で308泊した私が選んだ「本当によかったホテル＆旅館30」を写真で見る

◆ ◆ ◆

【2025年5月〜8月に宿泊した施設一覧／10施設】

6月 神戸北野ホテル（神戸市中央区）

6月 アオアヲ ナルト リゾート（徳島県鳴門市）

7月 センチュリーマリーナ函館（北海道函館市）

7月 センチュリーマリーナ函館／レジデンス（北海道函館市）

7月 GREEN SEED 軽井沢（長野県軽井沢町）

7月 ホテル軽井沢1130（群馬県嬬恋村）

8月 SAPPORO STREAM HOTEL（札幌市中央区）

8月 ドーミーイン敦賀（福井県敦賀市）

8月 グランディスタイル旧軽井沢 ホテル＆リゾート（長野県軽井沢町）

8月 十二ホテル（福岡市博多区）

6月 神戸北野ホテル（神戸市中央区）

https://www.kobe-kitanohotel.co.jp/



神戸北野ホテル

クラシカルでラグジュアリー感漂うオーベルジュホテル。レセプションから客室のアメニティに至るまで丁寧さ極まれり。

神戸へ来ると海辺のホテルや中華街グルメなどが中心で、異国情緒感じる山側をじっくり愛でるステイは希有。この特別感はエリアの醸し出す空気の中に身を置いているからこそ。

「フレンチレストランアッシュ」は特筆すべきダイニングそしてフレンチだ。アミューズは神戸牛の生ハム。明石の鯛に合わせてきたのがスプーンに盛られたキャビア。国産ならではの上質さ、口の中でまったりとろける食感に唸る。虹鱒に隠れていたクロケットには北海道いくらが。

スペシャリテはパセリにんにくのペーストが添えられたグルヌイユ（かえる）モモソテー。味わい食感未知の領域。魚料理に移り明石の黒鯛、肉料理はお約束の神戸牛。神戸牛とは但馬牛の最高ランク牛を言うとのこと。都度シェフが説明に来て下さる。気づけば3時間半。神戸山の手の夜は更けていく。

6月 アオアヲ ナルト リゾート（徳島県鳴門市）

https://www.aoawo-naruto.com/

元外資系ホテルだったリゾートホテルが好感度高いリブランド。その規模もあいまって海に面するロケーションはとにかく迫力。ホテルからも近い大鳴門橋からの鳴門のうず潮も圧巻で、贅沢この上ない景観である。

リゾートホテルならではの広々した客室だが、ワーケーションにも資する仕事しやすいデスク周り。アクティビティも多彩で、ビーチ、アウトドアプール、釣り堀に徳島の阿波おどり体験まで充実の楽しめるリゾートホテルだ。

天然温泉の露天風呂、展望風呂と異なる4ヶ所の風呂からは鳴門の海を一望。名物の鳴門鯛など阿波の山海・畑の幸を活かした夕食も魅力的で、リゾート気分が盛り上がる炭火焼はオススメだ。

7月 センチュリーマリーナ函館（北海道函館市）

https://www.centurymarina.com/

2019年の開業時から定点観測を続け、「マツコの知らない世界」ほか多くのテレビ番組やメディアで紹介してきたいまや全国区の人気ホテル。これまで提供のなかったディナーがスタートしたが、今回は海鮮炉端のお店へ出向く。

そもそも朝食人気全国区のホテルだけに、ディナーの提供は相当な高いハードルがあることも容易に想像できる。先付けの柔らか蛸や鰤の南蛮漬けなどいきなり高いクオリティーに感動。カレイのカルパッチョ、とうもろこしのかき揚げと続き、いよいよ炉端焼きが登場。

ホッケ一夜干し、ホッキ貝焼き、ツブ貝の殻焼きとスタッフの手により丁寧かつ最高のタイミングで炙られていく。そして贅沢にも新鮮ボタン海老がまるごとカリカリ焼かれる暴挙!? これは刺身でも食べたい。〆は桜エビの土鍋炊き込みご飯だったが、ここでたっぷりのいくらまで登場しノックアウト。さらにはデザートまで炭火で楽しめる演出が。

朝食ブッフェはこのホテルを訪問する大きな理由となるが、あえて炉端焼きをセレクトしてみると驚愕の世界が待っていた。ディナーから朝食までとことん追求したくなる北国グルメだ。

7月 センチュリーマリーナ函館／レジデンス（北海道函館市）

https://www.centurymarina.com/

せっかくの函館なので、メイン棟に隣接して昨年8月1日グランドオープンするセンチュリーマリーナ函館のレジデンス棟を、ひと足先に体験させてもらった。メイン棟に比べてより洗練されアッパーな印象だが、グループやファミリーの利用もしやすい客室タイプが多くある。

これまでディナー提供のなかったホテルだけに、レジデンス棟オープンと共にスタートしたディナーには意気込みが感じられる。今回はジンギスカン店へ。北海道そして函館にあってなぜあらためてジンギスカンなのか。出向くと理由がわかる。まずブランド羊肉「士別サフォーク」が大々的に謳われている。

それもペコラファーム産の至高の品種といわれる希少なサフォークで国内流通量のわずか1%未満。もちろん馴染みのオーストラリア産も各種揃っており、肩ロースからランプ、マトンなどなどセレクトに迷う。オリジナルに開発されたタレがまた秀逸。サラッと醤油ベースだが、すりおろしたリンゴを感じる薬味やニンニクもあいまって飽きない。〆のレモン冷麺まで気を抜かせず、記憶に残る一夜となった。

7月 GREEN SEED 軽井沢（長野県軽井沢町）

https://greenseed-villa.com/

いい季節の軽井沢へ。24℃と東京マイナス10℃の軽井沢。デラックスな別荘風コテージタイプで、広々リビングに面するアイランドキッチンに2つのベッドルーム、ロフトにはハンモックスペース、なんとシアタールームも。各戸のBBQ設備も充実。

サウナを擁する棟もあり。建物全体を一括管理できるやさしい空調にも感動。ウッドデッキはもとより室内でも深呼吸したくなる。深夜に暖房へ切り替えるがやはりとてもやさしい暖房。BBQが満喫できるコテージだが、メイン棟にはフレンチダイニングも。

料理と向き合うシェフの姿をオープンカウンター越しに望みつつ、大ぶりの2テーブルという空間の落ち着き感は軽井沢でも希有。サービスと料理とゲストの絶妙な距離感も秀逸で、スペシャルで忘れ得ぬ軽井沢の夜を感じるダイニングとなった。ジビエもテーマだが、実はオーナーの出身である福井県のジビエだそう。鉄オタなわたくしとしては北陸新幹線の恩恵も想像してしまう。

7月 ホテル軽井沢1130（群馬県嬬恋村）

https://www.karuizawaclub.co.jp/hotel1130/

涼を求め国道146号線を北軽井沢へ。温度計の表示は軽井沢の中心部からさらにマイナス5℃。まさにホテル名の通り、標高1130メートルのリゾートホテル。広々した客室には大きなテーブルが。リゾートホテルの格はテーブルに出る!? ソファで食事も仕事もできるテーブルの高さは、希有にして滞在をサポートしてくれる。

ディナーはブッフェレストランへ。味噌汁はなんと盛られた2種の味噌を自ら溶く。合わせ味噌も思いのまま。味噌・醤油・白湯スープから選べるラーメンは、麺を10秒湯がき、トッピング具材はなんと12種。

醤油ラーメンへ高菜、ゴマ、紅しょうがを追加するルール違反もいいし、スープを入れないで麺と肉味噌にサラダコーナーからキュウリなど盛ればジャージャー麺まで楽しめる。朝はバンズを焼いてくれている実演ハンバーガーがあり、こちらは10数種類の具材と10種のソースから自らトッピング。ゲストの“選択肢”も尊重されるリゾートホテルだ。

8月 SAPPORO STREAM HOTEL（札幌市中央区）

https://www.tokyuhotels.co.jp/sapporostream/

札幌すすきの交差点に面する好立地ホテル。そういえばここにホテルあったぞという贅沢な灯台もと暗し。

国内視点でみると当初尖っていた感もあったライフスタイルホテルだが、これもある種のスタイルとして日本に馴染んできた証左。とにかくホテルはストレスフリーで快適でなくてはという基本を踏襲している。

PREMIUMフロアのゲストにアクセス権のあるPREMIUMスパ（セルフローリュウサウナも擁す）やPREMIUMラウンジは大きめでゆったりできる。ラウンジはカクテルアワーからアルコール提供かと思いきや、ブッフェ朝食時からアフタヌーンティーにもアルコールが鎮座。オールデイでアルコール提供という流れは、昨今のデフォになりつつあるようだ。

8月 ドーミーイン敦賀（福井県敦賀市）

https://dormy-hotels.com/dormyinn/hotels/tsuruga/

メイン通りアーケード脇のほとんどを占めるフリーの縦置き駐車スペースに発想の転換を感じる敦賀市街。そんなメイン通りに面し開業したドーミーイン。各地のいい場所へニクい出店を続けるドーミーインだが、これまでのドーミーインでは見られなかったショッピングタウンのような自走式立体駐車場も印象的。

ドーミーインといえばサウナだが、敦賀のご自慢は水深最大150cmの水風呂とのこと。終夜、そしてチェックアウト前も朝10時まで満喫できる大盤振る舞いはやはりドーミー。朝食会場は、ドーミーインでは希有なラウンジ型ブッフェボード。ディスプレイからトレイ、照明まで計算されているからなのだろうかとにかく快適に利用できる。

音が出ずスムーズにチェアを引ける配慮もさらなる進化。ご当地名物ソースカツ丼に吉川なすもたっぷりと。最新店舗でさらなるブラッシュアップを実感できるのは、ドーミーインのブランドスタンダードがブレずに明確だからと改めて実感。

8月 グランディスタイル旧軽井沢 ホテル＆リゾート（長野県軽井沢町）

https://gsk-karuizawa.jp/

軽井沢のなかの軽井沢とでも言うべきか、旧軽銀座通りに面する新たなスモールラグジュアリーへ。一気に気分を変えてくれるパワーがここにはある。

ロビーをはじめとしたパブリックエリアから全室50平方m以上という客室に至るまで、リラックスできるのはスタイリッシュにしてウッディな印象も併せ持つ内装の効用だ。夜はイタリアン。石窯料理を中心に実に味わい深いメニューが続く。まず供された信州サーモンの食感とパルメザンソースの相性の良さからコースへの期待が高まる。

たっぷりの軽井沢野菜を挟んで、カチョカバロチーズに信州のアカシア蜂蜜が添えられイタリアンを実感、信州吟醸豚の石窯ローストは少し塩味際立つところ、赤ピーマンとタマリンドソースのスパイシーさが心地よく合わさる夏らしさ。山側を望む客室で小鳥のさえずりに目覚め、窓を開けると涼風吹き抜け少し寒いくらいの朝。大浴場で温泉に浸かり2種のサウナと水風呂、そして何より贅沢な外気浴スペースに癒やされる。

8月 十二ホテル（福岡市博多区）

https://jyunihotelyoyaku.staye.jp/

ライフスタイルホテルのようでブティックホテルのような、全12室の隠れ家ホテルを監修した。ホテル名の“十二”とは全12室の十二、12ヶ月の十二を意味し、01〜12の12室の号数はそれぞれの月をコンセプトにしている。流行のオールインクルーシブもキーワード。

書棚に囲まれたシックなラウンジに隣接したスペースには大型冷蔵庫・冷凍庫があり、冷蔵庫にはソフトドリンクから各種アルコール、デザートやおつまみなど、冷凍庫にはコンビニエンスストアを彷彿とさせる冷凍食品のラインナップ。さらに奥にはワインセラーがありオールインクルーシブに含まれる（ワインセラーの設置された客室対象）。全室にサウナを擁し（一部スチームサウナ・岩盤浴・水風呂専用浴槽など）、サウナハットやポンチョ、サウナアロマなどサウナーも納得のラインナップを用意した。一部客室には業務用製氷機を設置、ドリンクの冷却にはもちろん、好みの水温での冷水浴を楽しめる仕掛けも。

また、数種のドライヤー、客室タイプによっては冷蔵庫のほかに専用冷凍庫も設置し、人気ブランドのアイスクリーム、36個のネスプレッソコーヒーカートリッジやシャワーヘッドのセレクト、海外の人気ブランドアメニティーなど癒しと潤いの滞在が実現できるような仕掛けも盛り込んだ。機会があればぜひ。

〈9月〜12月編に続きます〉

※記事中の情報は訪問時のもの。写真は別日に取材、再訪時に撮影されたものも含まれます。また、廃止されたサービスや閉館といったケースもあるので実際の利用に際しては公式サイトなどでご確認ください。

写真／瀧澤信秋

〈銀座のど真ん中に生まれた衝撃の隠れ家！…1年間で308泊した私が選んだ「本当によかったホテル＆旅館30」〈2025年9月〜12月編〉〉へ続く

（瀧澤 信秋）