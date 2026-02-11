2月14日はバレンタインデー。バレンタインといえばチョコレートだが、チョコと同じくらい悩む女性が多いのが「当日の服装」。特別な日だからこそ、いつもより少しだけ気合いを入れたくなるのでは。



【調査結果】勝負服で「男性の視線を最も釘付けにする」と思う要素

株式会社NEXERはこのほど、キャバドレス・ミニドレス通販Tika（ティカ）と共同で、全国の20代～40代の女性124人を対象に行った「バレンタインの勝負服」についてのアンケート結果を公開した。



バレンタインの勝負服を選ぶときに、最も重視するポイントについて聞いてたところ、最も多かった回答は「自分が最もスタイル良く見えるシルエット」で27.4％。次いで「相手の好みに合わせる」が21.8％、「チョコレートを連想させる季節感」が17.7％と続いた。



バレンタイン当日、相手に「いつもより可愛い」と思ってもらうために、どんな「攻め」ポイントを意識するのかについては、「清楚さを演出する『ツイードやレース素材』」と「チョコレートに合わせた『甘めの配色』」が同率の29.8％で1位に。「デコルテや肩出しなどの『適度な露出』」が11.3％、「ボディラインを強調する『タイトなシルエット』」が5.6％という結果だった。



バレンタインの勝負服で「男性の視線を最も釘付けにする」と思う要素に関しては、最も多かったのは「品の良さと色気が同居する『透け感（シアー素材）』」で32.3％。「普段とのギャップを見せる『大人っぽいブラックドレス』」が28.2％、「思わず触れたくなるような『ふわふわ・ツヤツヤの素材感』」が26.6％、「ハッとさせるような『鮮やかな赤やピンクのドレス』」が12.9％となった。



バレンタインに外せない勝負カラーでは、1位は「チョコレートを意識した『ブラウン・モカ』」で31.5％。2位は「艶っぽく締める『ブラック』」で25.0％、3位は「王道のモテカラー『ホワイト・オフホワイト』」で18.5％だった。



（よろず～ニュース調査班）