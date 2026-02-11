毎年恒例、ホテル評論家の瀧澤信秋氏が実際に宿泊して「本当によかったホテル＆旅館」を紹介するシリーズ。2025年はどんな宿が高評価だったのか――。今回は1月〜4月編。（全3回の1回目／#2、#3を読む）

【2025年1月〜4月に宿泊した施設一覧／10施設】

1月 旅荘 海の蝶（三重県伊勢市）

1月 リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション（大阪市北区）

1月 三井ガーデンホテル京都三条プレミア（京都市中京区）

2月 Rinn Kyoto Station（京都市下京区）

3月 ホリデイ・イン京都五条 by IHG（京都市下京区）

3月 新宿プリンスホテル（東京都新宿区）

3月 TAOYA川治（栃木県日光市）

3月 アートホテル盛岡（岩手県盛岡市）

4月 ホテル アンダの森 山形天童店（山形県天童市）

4月 那須温泉 森旬の籠 ヒューイットリゾート（栃木県那須町）

1月 旅荘 海の蝶（三重県伊勢市）

https://www.uminochou.com/



旅荘 海の蝶

新年に相応しく伊勢志摩エリアの旅館に訪問。美術品の宝庫といえる贅沢な空間で、ハイセンスにリニューアルされた客室もあいまって快適な滞在が期待できる。

3万坪の広大な敷地に、プライベートビーチから望む眼前に迫る絶景、隣接するグランピング施設である「グランオーシャン伊勢志摩」からのビューも最高だ。

夜は伊勢海老、松阪牛……朝食では圧巻の伊勢エビ味噌汁。ご当地感じるローカルグルメの宝庫でもある。

1月 リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション（大阪市北区）

https://www.rihga.co.jp/osaka

大阪のリーガロイヤルホテルは創業90周年の大規模改装を経て「ヴィニェット コレクション by IHGホテルズ&リゾーツ」としてグランドオープン、客室もクラシカルな伝統を残しつつリニューアルされた。

新装といえばクラブラウンジにも注目。特に朝食はなかなか凄かった。質の高さを感じるいくらに、コシとダシをたっぷり味わう蕎麦などクオリティー重視のラインナップ。

オールデイダイニング リモネではディナーブッフェでは嬉しいセレクトメニューも。山椒風味の赤ワインソースで仕上げられた奥丹波鶏グリルをリゾットで、焦がしバターソースでグリルされたキングサーモンも秀逸。オーダーされてから揚げる串カツには大阪のプライドを感じる。

1月 三井ガーデンホテル京都三条プレミア（京都市中京区）

https://www.gardenhotels.co.jp/kyoto-sanjo-premier/

2024年7月開業、京都市中心部に誕生した宿泊特化型ホテルで最寄り駅は地下鉄烏丸御池。地上5階地下1階、京都ならではの限られた建築条件を見てとれるが、空間を有効活用している。

地下1階にはフィットネスジムや大浴場も。2〜5階が客室となり、ベッドほかリネンは特に秀逸で、気遣いや工夫が感じられる仕掛け数多し。

1階にはフロント、ロビーのほかイタリアンレストランが設けられており、朝食もこちらで提供されている。見せ方がセンス良く、朝からテンションアップする場所だ。

2月 Rinn Kyoto Station（京都市下京区）

https://rinn-kyomachi.com/list/rinn-kyoto-station/

運営会社は京都市内でホテルタイプの「Rinn」と、一棟貸しの町家タイプ「鈴」の多店舗展開。Rinn Kyoto Stationはホテルタイプにして京都駅至近の好立地ホテルだ。

客室のアメニティや調度品、浴室などに質感の高さを感じる。こうした同一運営会社による複層的なブランド展開は、スケールが大きくなるほど一貫性に苦慮するケースが散見されるが、“京都ドミナント”とも言うべき横軸がどのように効果を発揮していくのか興味深いブランドだ。

横軸といえば、特に「Rinn」ブランドの施設へ出向いた際に感じる、パブリックスペースのディフューザーからの嗅覚アプローチも秀逸。ホテルは五感も大切だが、中でも難しいとされるのが嗅覚。まさに“凜”とさせてくれる香りに旅の疲れも吹き飛ぶ。

3月 ホリデイ・イン京都五条 by IHG（京都市下京区）

https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/jp/ja/kyoto/ukygo/hoteldetail

“ザ・京都”というコンセプトが当たり前となり、コモディティ化しつつある京都のホテル。観光で散々キョウトを浴びたらホテルくらいはキョウト色ゼロでシンプルにリラックスしたい。

リブランド開業したこちらはシンプルで快適、でも外資系ホテルチェーンのセンスがあらゆるところにちりばめられている。

限られた客室面積にあってベッドの存在感はややもすれば圧迫感を抱くものだが、インテリアと一体感があれば客室に奥行きが生まれる。2つの枕に刺繍されていたのは“soft（軟らかい）”“firm（硬い）”。随所に感じられる外資エッセンスは楽しい。

3月 新宿プリンスホテル（東京都新宿区）

https://www.princehotels.co.jp/shinjuku/

シングルルームからスイートルームまで多彩だが、シックにまとめられたデザイン性の高い客室が好印象。2階に西武新宿駅があるホテルならではの施設が「ザ・ステーション カフェバー」。カフェとしてはもちろん、ランチや軽食、夜はアルコールにおつまみも楽しめるカジュアルなカフェ。西武新宿線出発案内が電光掲示されている。

多くのダイニングがある新宿プリンスホテルだが、イチオシはホテル最上階25階にある和風ダイニング＆バー「FUGA（風雅）」。

ダイニングエリアとバーエリアで構成されている。料理は和を基本とした斬新な創作料理で、オーセンティクな和食ダイニングとは一線を画すワクワクしてしまう内容だ。日中の眺望も楽しいが、何といっても夜景は魅力的で、歌舞伎町を上から見下ろすというのは得がたい体験。

3月 TAOYA川治（栃木県日光市）

https://www.ooedoonsen.jp/taoya-kawaji/

宇都宮から日光方面へ抜け1時間半ほど山道を走ったところにあるオールインクルーシブホテル。

到着ラウンジでいきなり各種アルコールにデザートもフリーフロー、さらに実演されていたのがクレームブリュレ。サウナに入って強冷水風呂から露天外気浴もご機嫌で、大リニューアルされたダイニングに向かうと供されるのはブッフェ最前線を見るようなディナー。

その充実度に驚愕。ご当地牛サーロイン焼きすき、囲炉裏風コーナーには鮎の塩焼き、卓上コンロで熱々のままいただく豚鍋と海老＆ネギのアヒージョ。〆はハーゲンダッツにソフトクリームブッフェ。あらためて「ブッフェボード、照明、動線を制す者ブッフェを制す」を実感。

3月 アートホテル盛岡（岩手県盛岡市）

https://art-morioka.com/

盛岡駅から徒歩7分ほど、数年前にリブランド＆リニューアルされたホテルで、以前の客室はまぁこんなもんかなぁという感じだったが、全く別の部屋に生まれ変わっていた。ずっとデスクワークしていても疲れない広々座面チェア、引き出し無しでオープン収納もできる縦横幅広デスク、ソフト＆低反発合わせ技枕もいい。

間接照明も完璧で、デザインや色調など奇をてらわない客室とはいえ、こういうゲスト目線は高く評価されるべき。強いて言えばデスクコンセントポジションにHDMI端子があったら。まぁ壁付テレビに直接挿入できるのでいいのだが。

朝食も素晴らしき内容。岩手の食材もふんだんに用いたご馳走尽くしで、なんと全国区の人気を誇る「福田パン」まで登場。あんバターにピーナッツバターといずれも秀逸だ。テーブルのサイズや何より椅子が素晴らしい。座り心地はもとより静音仕様でスムーズに引ける戻せる。これ意外にストレスなホテル多し。

4月 ホテル アンダの森 山形天童店（山形県天童市）

https://www.andanomoritendo.jp/

天童温泉の中心に誕生した新たなリブランド施設は驚愕のオールインクルーシブ。ゲームコーナー・ダーツ＆ビリヤード・卓球・秘密基地感溢れるテントコーナー・乗り物広場・サーキット・映画館・漫画ライブラリー・工作ひろばにカラオケ……遊び尽くすのに3日間はかかりそう。

かつては当地のフラッグシップ的な温泉観光旅館だっただけに大浴場はなかなかのスペックだが、きっと庭園か何かだったスペースへ新たに設置されたのは本気の大型バレルサウナだ。遊休スペース・デッドスペースを排し、あらゆるサービスを仕掛ける姿勢は素晴らしい。

ディナーブッフェも凄かった……山形牛のステーキをどうぞ！ 山形牛のしゃぶしゃぶはこちらです！ 山形の芋煮鍋もあります！ 会場でスタッフ全員何度“山形”を連呼したか。スタッフが元気だと会場が生き生きし、料理が美味しく感じるのもまたブッフェ。そして一体何種類あるんだといったアルコール。ワインだけで11種あった。無論全部コミコミだ。

4月 那須温泉 森旬の籠／ヒューイットリゾート（栃木県那須町）

https://hewitt-resort.com/nasu/

2024年末開業したリゾートホテルへ。全室源泉掛け流し半露天風呂付き。プライベートローリュウサウナ付き客室もある。贅沢な建築資材がこれでもかと多用された館内は、尽くされるサービスとあいまってその価値を何乗にも高めている。

かつては保養所だったという施設。リゾート地の保養所がリゾートホテルや温泉宿に変貌というケースは以前からあったが、これほどまでの質の高さは希有。那須のディナーは漆黒の森の中で五感研ぎ澄まされる極上の時間。

一見フレンチのようにも見えるが和食だ。〆はいくらご飯・牛丼・親子丼からセレクト。シャンパーニュにはじまり泡だけで3種、白ワイン2種、日本酒2種、赤ワイン1種とサービスパーソンのアドリブ効いたペアリングはその日その時その瞬間のために。

〈5月〜8月編に続きます〉

※記事中の情報は訪問時のもの。写真は別日に取材、再訪時に撮影されたものも含まれます。また、廃止されたサービスや閉館といったケースもあるので実際の利用に際しては公式サイトなどでご確認ください。

写真／瀧澤信秋

（瀧澤 信秋）