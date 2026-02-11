〈朝食ブッフェとサウナが楽しいホテルは間違いない…1年間で308泊した私が選んだ「本当によかったホテル＆旅館30」〈2025年5月〜8月編〉〉から続く

毎年恒例、ホテル評論家の瀧澤信秋氏が実際に宿泊して「本当によかったホテル＆旅館」を紹介するシリーズ。2025年はどんな宿が高評価だったのか――。今回は9月〜12月編。

【画像】1年間で308泊した私が選んだ「本当によかったホテル＆旅館30」を写真で見る

◆ ◆ ◆

【2025年9月〜12月に宿泊した施設一覧／10施設】

9月 スウェーデンヒルズ ヴィラ レクサンド（北海道当別町）

9月 天然温泉 讃岐の湯 スーパーホテル高松・田町（香川県高松市）

9月 ベッセルホテル東広島（広島県東広島市）

10月 赤沢迎賓館（静岡県伊東市）

10月 修善寺温泉 AKARI et KAORI（静岡県伊豆市）

10月 ASOBIYUKU 京都るり渓温泉（京都府南丹市）

11月 グランドメルキュール沖縄残波岬リゾート（沖縄県読谷村）

11月 ふふ 東京 銀座（東京都中央区）

12月 東横INN博多口駅前（福岡市博多区）

12月 The GALA Hotel 梅田（大阪市北区）

9月 スウェーデンヒルズ ヴィラ レクサンド（北海道当別町）

https://www.swedenhills-gc.com/stay.html



スウェーデンヒルズ ヴィラ レクサンド

“ザ・北海道”という言葉がしっくりくる雄大な景色を背景に点在するヴィラホテルへ。リラックス感がこの上ない。

室内の快適性はもとより、眺望、空気、草木の匂い…エリアを包む全ての環境がこのホテルの魅力を引き立てる。2つあるベッドルームには機能的なデスクも完備。ワーケーションにも資するのは個人的に重視するポイント。

ここは北海道、ありがたいのは30℃に届かない最高気温と20℃以下の朝。エアコンのいらない夜を先取りで体も喜ぶ。全てが滞在型ホテルの理想。ゆっくりしたいと心底思えるホテルだ。

9月 天然温泉 讃岐の湯 スーパーホテル高松・田町（香川県高松市）

https://www.superhotel.co.jp/s_hotels/takamatsutamachi/

夏に戻ってしまったような暑さの高松。何度も来ている街だが瓦町駅エリアのホテルは初めて。日本一の長さを誇るアーケードでも知られる高松だが、昔からのお店が今も健在、レトロさも港町の魅力だろうか。そんなアーケード街中心部のスーパーホテルがなかなか凄かった。まず目に飛び込んできたベッドメイク。

正直あまりしっかりとした印象のなかったスーパーホテルのベッドメイクだったが、完成度がすこぶる高い。テレビも大きな壁付けに変わっていたし、ホテルはやはり進化する生き物。

デスクワークにも食事にも大活躍のテーブルには、備品も機能的に、しかも見えやすく収納されている。ドアの内側に掛けられている、個人的に日本一ではなかろうかと思っている異様に長い靴べらはスーパーホテル名物。

9月 ベッセルホテル東広島（広島県東広島市）

https://www.vessel-hotel.jp/hotel/higashihiroshima/

周囲に何もないポツンとした立地。独立系ホテルなんて言葉を時に用いるが、本気の独立系とはこういうのを言う。ロードサイドホテルゆえ広大な平面駐車場はバッチリ完備。客室は広めでデュベスタイルも好感度高し。

ところで地方ロードサイドビジネスホテルで困るのが夕食問題。車があれば遠くへ食べに行けばよいがビールが飲めないし、街でお弁当やお酒を調達し客室で食べるのもよいが少々味気ない。こちらのホテルでは、ホテル曰く“お手軽夕食”を提供。「夕食をリーズナブルな価格で毎日18：00より提供しております。ハンバーグ、牛カルビなど多彩なメニューを取り揃えて、皆様のご利用お待ちしております」とのこと。

朝食会場脇に券売機が設置されており、定食からツマミにお酒まで食券を購入するスタイル。味噌汁はフリーで熱々が供されており、何よりあったかい食事、ビールが飲めるのは嬉しい。持ち込みフリーというので車で街の酒屋まで行ってワインをゲットしてきた（執念というかなんというか…）。

10月 赤沢迎賓館（静岡県伊東市）

https://www.izuakazawa.jp/stay/geihinkan/

1000坪という広大すぎるエリアに驚くが、さらに度肝を抜かれるのが広大な敷地にわずか15室の全室露天風呂付宿ということ。ディナーも驚きの連続。そもそも到着し、バレーパーキングにてキーを預けエントランスを入ると、正面にいきなりガラス張りの厨房が現れる、チェックイン時から目を疑う光景に出会うのだった。

そんなアプローチの滞在スタートなのでディナーへの期待は自ずと高まる。先付けから続くお造りのサーモンマリネの付け合わせが、ブラジル料理の定番ソース、ビナグレッチ・モーリョを繊細にした食感と味わい。さらに伊勢エビ登場というので迫力の姿かと思いきや、ブイヤベースのような…口にしてみるとなんと白味噌。これはシン・鮮伊勢エビといえる勇気の要る料理だ。アサリや蓮根、長芋との相性も相まって忘れ得ぬ味わい。

牛肉と茸の鍋に続く〆は松茸の釜焚きご飯。翌朝は大開口の大浴場で朝湯に朝サウナを満喫すれば、朝食の味わいもまたひとしお。海宝汁がゼイタクこの上ない。釜焚きご飯もツヤツヤしている。

10月 修善寺温泉 AKARI et KAORI（静岡県伊豆市）

https://www.akari-et-kaori.com/

ほんのりとした灯りが包む光景と香りが印象的な宿。素敵なレトロ感と快適にリニューアルされた客室というコントランスとに痺れる。

新鮮食材尽くしの伊豆ディナーも絶品。いきなり香箱カニ。さらに駿河湾の深海魚として知られるイタチウオは、三島産のアスパラ酢味噌和えとの異次元タッグ。刺身は沼津の水揚げ本マグロ大トロと天城黄金キャビア、そして生雲丹、伊豆多賀産わかめに天城わさびとご当地尽くし。

茶碗蒸しにしては随分小振りな器だなぁと蓋を開けると松茸が登場。奥に食べ進むとフォアグラとチーズが。もうたまらず白ワイン。伊勢海老はカップ＆ソーサーのブイヤベースにて。芸術的といえば御前崎のブリトロ。これは焼きものなのか彫刻なのか、ビジュアルがすごい。修善寺の本椎茸と伊豆の鮑の濃厚ソースはマリアージュの妙。もはやあらゆる限界をゆうに超えているが…伊豆牛ローストビーフでノックアウト。

10月 ASOBIYUKU 京都るり渓温泉（京都府南丹市）

https://rurikei.jp/

大阪から車で向かいつつ山道を90分ほど走ると、突如あらわれる広大なリゾートエリアに驚き。今回はグランピング泊。冷暖房完備、冷蔵庫やテレビも完備。アンテナは繋がっていないが携行しているブルーレイプレイヤーを繋げるので問題なし。何より各棟に駐車場が備えられているので歩かずに済む。

グランピングディナーといえばBBQ。肉のクオリティーは素晴らしく供されたカレーソースも◎。レセプション棟では野菜を無料でピックアップし放題という素敵なサービスも。

さらにお酒やミネストローネまでフリー。サツマイモとジャガイモ（バターまでピックアップできる）はホイルで巻いて最初に炭火へ投入。1時間後には最高にほっくほくなデザートに。

11月 グランドメルキュール沖縄残波岬リゾート（沖縄県読谷村）

https://grand-mercure-okinawacapezanpa-resort.jp/

外資系＝お高いというイメージを覆す「メルキュール」は、フランス拠点のブランド「アコー」のいわゆるサブブランド。ゲストはほぼ日本人のファミリーやカップルが占め、館内にはゲストがたくさんで集客力の高さを実感。

オールインクルーシブもテーマにリブランドされたホテルだが、グランドメルキュールでは宿泊客全員がラウンジ利用できるあたりも、従来の外資とは性質を異にする。25℃近い日差しもプールもまだまだ夏気分の沖縄だがロビーはクリスマス一色。

エグゼクティブフロアのゲストのみアクセス権のあるエグゼクティブラウンジが規格外の広さで混雑とは無縁。東シナ海へ沈む夕日に感動。

11月 ふふ 東京 銀座

https://www.fufutokyo.jp/

リゾート地や人気観光都市へ展開する「ふふ」だが、昨年11月16日に開業した「ふふ 東京 銀座」は都心も都心、東京メトロ・銀座一丁目駅直結というすごい立地。

通常、新規開業施設へは、オペレーションの完成度を勘案して3ヶ月〜半年後くらいに出向くのがパターン。今回はイレギュラーな訪問だったが、駐車場、レセプション、ゲストリレーションも秀逸で、開業直後とは思えない。ファーストインプレッションは宿の真価を示すワンシーンとは持論だが、滞在への期待が何乗にも膨らむ。

これも伝統を紡ぎつつ、各地へ展開してきたふふのポテンシャルなのだろうか。ふふが誕生する度にブラッシュアップを肌で感じる客室は、全34室（11タイプ／55平方m〜163平方m）という隠れ家感のあるスモールラグジュアリー、リビングとベッドスペースのさりげないプライベート性の高さ、広々としたバルコニーから銀座の街並みを望む開放感はこれまでのふふと比べても際立つ。

熱海から運ばれた天然温泉もいい。最上階のルーフトップラウンジは屋上庭園の中に足湯を設えた特別な空間で、木々に囲まれたデイベッドも印象的だ。夕刻からフリーフロー。大都会の喧噪と隔離されたサンクチュアリを存分に感じるが、ここは銀座なのだ。

12月 東横INN博多口駅前（福岡市博多区）

https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00043/

全国最大規模のビジネスホテルチェーンは、魅力のひとつが駅前や駅近という立地。全国チェーンの見慣れた外観と看板、明るいロビーにホッとするのもまたブランド力だろうか。スタッフのスピーディなチェックイン手続きも秀逸。スピーディというとシステマティックな印象だが、ホスピタリティマインドも感じる接客にやはり“ホテルは人”だと感じる。

客室は機能的で使い勝手の良さはお墨付き。ビジネスホテルチェーンの朝食ブームは止まるところを知らないが、特にローコストタイプのホテルチェーンでは無料朝食も際立つ（宿泊料金に含まれているので厳密には無料ではないかもしれないが）。宿泊者全員が気兼ねなく利用できる朝食はやはりうれしいもの。

時間のない朝、サッと食べられて出発できて良いと好評の東横INNの朝食は、ロビースペースを利用した会場でスピーディに済ますことが出来る。ご当地メニューや季節のメニュー、デザートなどを提供する店舗もあるが、こちらはカレーライスで思わず笑顔になってしまう。朝からほっこり癒された。

12月 The GALA Hotel 梅田（大阪市北区）

https://thegalahotel.com/ja/

大阪・中津駅徒歩3分の立地に昨年3月に開業したホテル。元々ビジネスホテルだったものをリノベ、外観やパブリックスペースも緑を多用し、オシャレになっている。ビジネスタイプの客室を半分残し、半分をインバウンド・観光向けとしキッチンや洗濯機を入れて4人室などに変えたとのこと。

コンセプトとしてはブティックホテルで、開業時期は完全にインバウンド・万博狙いだが、面白いのは中津という立地。梅田と新大阪の間、しかも梅田の他のホテル価格よりも少し低目にするプライスポジショニングも想像できる。

駅徒歩3分といっても新大阪や梅田だと駅を抜けるのに相当時間を要すところ、中津は駅が小さいのでホームからの所要時間でいえば相当時短となる。ホームからエレベータで地上まで出られ、ホテルまでバリアフリーというのもスーツケース携行時には助かる。焼きたてのペストリーが大人気という朝食ブッフェは必食。

◆ ◆ ◆

本当によかった30のホテルとともに2025年を振り返った。これまでこのシリーズでは、ホテルや旅館での食事にはあまりスペースを割いてこなかったが、昨今、オールインクルーシブというワードもメディアを賑わす中で、今回はグルメについても多めに記述した。

相変わらずインバウンドが活況で、それにまつわる様々な問題も見えてきている宿泊業界にあって、あらためてよいホテルとは何か、ゲスト目線とは何なのかを問い直しつつ2026年も引き続き全国津々浦々のホテルへ精力的に出向く予定だ。

※記事中の情報は訪問時のもの。写真は別日に取材、再訪時に撮影されたものも含まれます。また、廃止されたサービスや閉館といったケースもあるので実際の利用に際しては公式サイトなどでご確認ください。

写真／瀧澤信秋

（瀧澤 信秋）