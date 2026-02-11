世界最高峰の映画の祭典、アカデミー賞。しかしその歴史は、「なぜこの映画が？」という疑惑と落胆の歴史でもある。

【写真】この記事の写真を見る（2枚）

世界興行記録を塗り替えた『E.T.』が『ガンジー』に敗れ、映画史を変えた『スター・ウォーズ』が『アニー・ホール』に敗れる――。そこには、同業者によるスピルバーグへの“嫉妬”や、会員たちが「映画を観ないで投票していた」疑惑、そして平均点が高いだけの作品が勝ってしまう奇妙な集計システムの存在があった。

2026年からは「新ルール」が施行されるが、これまでのアカデミー賞にはどのような“欠陥”と“舞台裏”があったのか。映画評論家・松崎健夫氏による『アカデミー賞入門』（角川新書）の一部を抜粋して紹介する。



©AFLO

◆◆◆

投票システムの難点

アカデミー賞のノミネーションに対する規定は細かく変更されてきました。

それは、各部門で何らかの問題点が見つかった時に、“公平さ”を基準にしながら時代に合わせた改善を、映画芸術科学アカデミーが行ってきたからです。そういった変更の中で、2026年に開催される第98回から施行される新たなルール「映画芸術科学アカデミーの会員は、投票する前にさまざまな部門にノミネートされた作品を全て観ること」という規定に対して戸惑いの声が上がっています。

候補となった作品を観てから投票することは当然のことのように思えるのですが、わざわざ規定を設けたことによって「これまでは観もせずに投票できていたのか？」という疑念が湧き上がっています。ここからは、アカデミー賞の受賞結果に対して「なぜ、この映画が？」という声が上がった具体例を挙げながら、選考基準の謎について解説したいと思います。

投票システムの難点

2018年度の第91回授賞式で『グリーンブック』が作品賞に輝いた時、「意外な受賞結果」との声が多く寄せられました。最有力候補と言われていた『ROMA／ローマ』が監督賞、撮影賞、外国語映画賞（当時）の受賞にとどまり、最多受賞となったのは、フレディ・マーキュリーを演じたラミ・マレックの主演男優賞など4部門に輝いた『ボヘミアン・ラプソディ』だったからです。

『グリーンブック』は過去の歴史を踏まえながら現代社会の問題を描いた優れた作品です。舞台となるのは、公民権運動の渦中にある1962年。著名な黒人ミュージシャンの運転手を白人が務めるという、当時の社会通念からすると逆転した立場のふたりが心を通わせてゆく姿を、実在の人物をモデルに描いた作品でした。

近似した時代が舞台となっていた『ドライビングMISSデイジー』（1989）は、第62回で作品賞に輝いた作品。こちらでは、ユダヤ系の老婦人の運転手を黒人が務めていたことからも、『グリーンブック』の設定が特異であることをうかがわせます。肌の色や国籍、宗教などを理由に、誰かを排斥しようとする昨今の社会傾向が「半世紀以上前と何ら変わらない」という社会的メッセージを内包させながら、ユーモアと忍耐によって相手を牽制することで“非暴力”を実践するという、難易度の高い着地点を示してみせた点は見事でした。

同様の例は、第88回で最有力候補だった『マッドマックス 怒りのデス・ロード』（2015）が最多6部門の受賞を果たしながらも、『スポットライト 世紀のスクープ』（2015）が作品賞と脚本賞を奪っていった時にも起こり、投票に対する映画ファンの疑念を生んでいたのです。

こういった際に噂されるのが、2009年度の第82回から採用された投票の集計方法によって、平均点の高い映画が作品賞に輝く傾向にあるのではないか？ という疑惑でした。最終投票の方式に、〈優先順位付投票制〉＝〈Instant runoff voting〉が採用されたからです。

これは、作品賞のノミネート作品から1本を選んで投票するのではなく、ノミネートされたそれぞれの作品に1位以下の順位を付けて投票するという方式。この方式だと票割れの弊害を回避できるという利点がある一方で、多くの投票者が2位に挙げた作品の方が有利になるという逆の弊害を生むことにつながるのです。しかしながら、映画芸術科学アカデミーは投票数の集計結果を公表していないので、どの候補作品が“平均点の高かった作品”なのかは知る由もありません。あくまで、憶測なのです。第98回から実施される新ルールは、そういった疑念に対する対応策のひとつだと考えられます。

これまでもドキュメンタリー部門や短編部門では、投票の際に作品の鑑賞を義務づけていましたが、全作品に対する鑑賞義務はこれまでありませんでした。投票する側の責任が大きくなるだけに、2026年に開催される第98回授賞式は、そういった視点で見てみることも一興だと思います。

主演と助演の境界線

第一章では主要5部門を制することが困難であることも解説しましたが、4部門ある俳優賞をひとつの作品で複数受賞した例が少ないながらいくつかあります。

例えば、ヴィヴィアン・リー（主演女優賞）、カール・マルデン（助演男優賞）、キム・ハンター（助演女優賞）の3名が受賞した『欲望という名の電車』（1951）と、ピーター・フィンチ（主演男優賞）、フェイ・ダナウェイ（主演女優賞）、ベアトリス・ストレイト（助演女優賞）の3名が受賞した『ネットワーク』（1976）。そして、『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』（2022）は、ミシェル・ヨー（主演女優賞）、キー・ホイ・クァン（助演男優賞）、ジェイミー・リー・カーティス（助演女優賞）の3名が俳優部門を受賞した作品で、なおかつ作品賞を受賞した初めての作品でした。

今のところ、4つの俳優部門を制した作品は存在しません（2025年現在）。

ここで問題となるのが、主演と助演の境界線はどこにあるのかという点です。出演俳優のうち、誰が主演で、誰が助演にあたるのか？ という点に関しては規定がありません。基本的には作品を製作した映画会社の申請によるものなのです。そのため、『ネットワーク』のように、ピーター・フィンチとウィリアム・ホールデンのふたりが、主演男優賞の候補になるようなケースも生まれます。こういった場合は票が割れて、ふたりとも受賞を逃すことが多く、第64回の『テルマ＆ルイーズ』（1991）では、主演女優賞にスーザン・サランドンとジーナ・デイヴィスが同時にノミネートされたものの無冠に終わったという例がありました。

興味深いのは、受賞したピーター・フィンチの方が、ウィリアム・ホールデンよりも出演場面が少なかったという点です。ピーター・フィンチは死後受賞だったことから、亡くなったばかりの彼に対して同情票が入ったのではないか？ との憶測を生むことになりました。『ネットワーク』の場合は、主演女優としてフェイ・ダナウェイも受賞を果たしているだけに事はややこしく、誰が主役なのか？ という基準は今なお曖昧なのです。ちなみに、『第十七捕虜収容所』（1953）で第26回の主演男優賞を受賞したウィリアム・ホールデンも出演場面が短いことで有名（33分20秒）で1955年まで“最短出演時間の主演男優賞”の記録を保持していました。

2026年に開催される第98回で受賞を狙う『ウィキッド 永遠の約束』（2025）の映画会社によるロビー活動では、エルファバ（悪い魔女）役のシンシア・エリヴォを主演女優賞、グリンダ役（良い魔女）役のアリアナ・グランデを助演女優賞に推すというキャンペーンを展開。ふたりの登場場面のバランスが前作と同等だと判断し、競合することを避けての戦略だと分析されています。本書執筆時はまだノミネート発表以前ですが、受賞結果に注目したいです（編集部注：シンシア・エリヴォ、アリアナ・グランデともにノミネートはかなわなかった）。

その年に最も秀でた作品が受賞するとは限らない

アカデミー賞は、誰もが納得の映画史に残るような作品が必ずしも受賞するとは限りません。例えば、第55回で『ガンジー』（1982）が作品賞を受賞した際、最有力候補と言われていたのは9部門で候補となっていたスティーヴン・スピルバーグ監督の『E.T.』（1982）でした。

世界興行記録を作りながらも、作曲賞や視覚効果賞など技術部門の受賞のみで、作品賞では『ガンジー』に完敗したスピルバーグは、第58回の『カラーパープル』（1985）でも主要9部門で11候補になるも無冠に終わっています。アカデミー賞は実話を描いた作品や実在の人物を演じた俳優に授与した例が多く、『ガンジー』にも同様の要素を指摘できます。

各々の作品に対する評価は人それぞれですが、今もなおより多くの映画ファンに観られ、より知名度の高い映画は『E.T.』の方だということに誰も異論はないと思うのです。アカデミー賞は“ハリウッドにおけるハリウッドのための賞”であるため、『E.T.』に対しては「映画をヒットさせ、お金まで儲けている才能ある若い監督に、名誉まであげるのか？」という嫉妬（しっと）を、同業者たちがスピルバーグに対して抱いたのではないか？ とまで噂されたのです。

このような、“今もなおより多くの映画ファンに観られ、より知名度の高い映画”の方が受賞できなかったという過去の例は数多あります。その中でも代表的な作品は次の3本です。

受賞を逃した名作は？

（1）『ローマの休日』（1953）

オードリー・ヘプバーンが初のハリウッド映画出演にして主演女優賞に輝いた誰もが知る名作ですが、第26回で作品賞など8部門を制したのは『地上（ここ）より永遠（とわ』に』（1953）の方でした。表層的には大人の男女による不倫劇ですが太平洋戦争終結から8年が経過した時代に第二次世界大戦を再検証した点が、劇場公開当時は朝鮮戦争中だったアメリカにとって重要だったのです。そういった歴史的な視点によって評価された作品は、時代と共に記憶が薄れ、風化してしまいがちです。

（2）『スター・ウォーズ』（1977）

第50回で圧勝したのは、ウディ・アレン監督・主演・脚本の『アニー・ホール』（1977）でした。『スター・ウォーズ』（1977）は技術賞での受賞にとどまりましたが、アカデミー賞においてSFというジャンルに対する評価は低い現実があります。また、その年の興行記録を打ち立てるようなメガヒット作品を、映画芸術科学アカデミーの会員たちが何故か敬遠しがちだという傾向も存在しています。

（3）『レイジング・ブル』（1980）

アメリカ国立フィルム登録簿に登録され、当時の映画賞を総なめした本作もアカデミー賞では辛酸を舐めました。マーティン・スコセッシ監督の作品賞受賞は、香港映画のリメイク作品であり、ファンの間では必ずしも評価が高くない第79回の『ディパーテッド』（2006）まで待つことになります。7度目の正直となった『ディパーテッド』の功労賞的な受賞は、作品の評価と受賞結果とが映画ファンの間で乖離した好例です。

〈ハリウッドのプロは「歌舞伎メイク」の“ここ”を見ていた…映画『国宝』が2026年アカデミー賞でノミネートされる“意外な理由”〉へ続く

（松崎 健夫／Webオリジナル（外部転載））