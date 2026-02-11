〈2026年から「全作品の鑑賞」がついに義務化…アカデミー賞の新ルールが暴いてしまった、映画界の“不都合な真実”〉から続く

2025年公開の話題作、映画『国宝』（李相日監督）。吉沢亮、横浜流星という日本のトップ俳優が歌舞伎界の熱狂を演じた同作が、アカデミー賞で台風の目になるかもしれない。

【写真】この記事の写真を見る（3枚）

映画評論家・松崎健夫氏によると、『国宝』がメイクアップ＆ヘアスタイリング賞に選出される意外な勝機があるのだとか。ハリウッドのプロは『国宝』のどんなところを評価しているのか。松崎氏による『アカデミー賞入門』（角川新書）の一部を抜粋、加筆して紹介する。



©AFLO

◆◆◆

技術賞に注目

撮影賞、編集賞、美術賞、衣装デザイン賞、メイク・へアスタイリング賞、作曲賞、歌曲賞、技術部門の各賞のノミネートを決める際には、自身が所属する映画芸術科学アカデミーの支部が選んだ部門にのみ投票できます。

それは、アカデミー賞における各専門の部門が、実際に映画産業で働く側の、いわゆる“プロの視点”によって、その年に優秀だった同業者の仕事（作品）を、ノミネート5作品まで絞り込んでいるということ。

例えば、私たちが美しい映像で表現された映画を観れば、それが「撮影監督」の仕事によるものだということはわかります。しかし、どこがどのようにすばらしいか説明するのは難しいもの。技術賞は専門性の高い分野だからです。投票権を持っている技術者たちはその道の専門家。どういった手法を用いて“映像美”を導き出したのかを、技術的な視点で評価できるという点が重要です。ここでは、映画製作に関わるプロの技術者たちが、“映画技術の向上”という視点で選んできた技術部門の賞について解説します。

『国宝』のノミネート

2026年3月16日（日本時間）に開催される第98回アカデミー賞では、日本の『国宝』（2025）がメイクアップ＆ヘアスタイリング賞にノミネートされました。

最終候補となったのは、ドウェイン・ジョンソンを伝説の総合格闘家マーク・ケアーに特殊メイクで変身させた『スマッシング・マシーン』（2025）、ダンスホールでの惨劇で異形の敵を特殊メイクで表現したホラー映画『罪人たち』（2025）、誰もが知る怪物の形相を新たな解釈で表現したホラー映画『フランケンシュタイン』（2025）、「シンデレラ」に登場する意地悪な義姉妹の方を主人公に、整形のプロセスを特殊メイクで表現したホラー映画『アグリーシスター 可愛いあの娘は醜いわたし』（2025）、そして『国宝』を加えた5作品。

作品における特殊メイクの重要性・貢献度が高い映画がノミネートされている中で、歌舞伎におけるメイクやヘアスタイリングが評価されている『国宝』は異色な存在です。

ハリウッドの技術者たちが目をつけたであろう“あるポイント”

候補となっているのは、豊川京子（ヘアメイク）、日々野直美（歌舞伎メイク）、西松忠（歌舞伎床山）の3名。ハリウッドの映画産業で特殊メイクやヘアメイクに携わる映画芸術科学アカデミーの会員にとって、“外国映画”あるいは“外国人”である彼らを評価している点は重要です。

『国宝』の劇中では、吉沢亮と横浜流星が歌舞伎の演目を演じることが話題になりました。その姿を、私たち観客は10分前後の場面として観ているわけですが、実際には何日もかけて撮影されていることをハリウッドの技術者たちは知っています。そういった視点から、舞台上で演目を演じる際のメイクの統一性が困難である点を高く評価したのではないかと考えられます。

特殊造形を構築するような派手なメイクではないけれど、繊細な熟練の技術が必要なのだと理解された。つまり『国宝』におけるメイクやヘアスタイリングの技術は、同時に候補となっているハリウッド作品と同等であるとプロの視点で評価されたというわけなのです。

ちなみに『アグリーシスター 可愛いあの娘は醜いわたし』もノルウェー・デンマーク・ポーランド・スウェーデン合作による非ハリウッド映画でありながら、その特殊メイクが評価されている作品です。

先日、トム・クルーズが『国宝』上映会を開催したと報じられました。ここに集ったハリウッドの映画人たち（映画評論家や映画ファンではない点が重要です）が『国宝』に投票した可能性も高く、彼の功績も讃えたいところです。

アカデミー賞は“裏方の人たちにスポットライトが当たる場所〞

2025年に開催された第97回授賞式は、ロサンゼルスで起こった山火事の影響で延期の可能性がありました。開催すること自体に対して、特にロサンゼルス地区に居住する映画人たちからの賛否があったのです。

当日の式典は、ロサンゼルスを舞台にした映画の名場面を集めた映像で幕が開きました。映像に続いて登場したアリアナ・グランデは、第12回の歌曲賞に輝いた『オズの魔法使』（1939）の劇中歌「虹の彼方に」を歌唱。それは、彼女が前日譚である『ウィキッド ふたりの魔女』（2024）に出演しているから、という理由だけではありません。『オズの魔法使』には「There’s No Place Like Home」＝「お家（うち）が一番」という名台詞があります。この言葉は、被災者の想いを代弁するものであり、式典の中盤では消火にあたったロサンゼルスの消防士たちが登壇するくだりがありました。

司会のコナン・オブライエンは、この時期に開催することへの異論に対して、アカデミー賞が「裏方の人たちにスポットライトが当たる場所」なのだと説明。“裏方”とは、映画の現場に携わる人々のことだけを指しているのではないことは明らかで、加えて各映画賞の度重なる延期や中止によって、仕事を失っていたスタイリストたちへの配慮をも感じたのでした。

（松崎 健夫／Webオリジナル（外部転載））