乗客を乗せて決められた場所から出発、目的地まで輸送する。一見すると地味に見える「バス運転手」の仕事だが、実はさまざまなスキルが求められていることを、皆さんはご存じだろうか。

【画像】「ドォォォオン！！」リアルすぎる追突事故に、“トンデモ乗客”への対応まで…バス運転手の「細かすぎるスキルコンテスト」を写真で見る

「バスの運転を担う」仕事は、人の生命を乗せて走るようなもの。安全運行への責任も生じるうえに、相応のサービスも求められる。突然の追突事故に遭ってしまったら？ 走行中に乗客から「トイレに行きたい」と泣きつかれたら？――こうした不測の事態を含めた幅広いシチュエーションへの対応や、座学の知識を競うコンテストが、1月に開催された。

主催は、全国各地に23路線・345便の高速バス路線を展開する「WILLER EXPRESS」だ。コンテストではいったいどんな「無茶ぶり」がなされ、手練れの運転手たちはどう対応したのか。



WILLER EXPRESSの本社にて（筆者撮影）

賞金100万円をかけ、300人ほどがしのぎを削った

WILLER EXPRESSが自社のバス運転手、通称「ハイウェイパイロット」のスキルを競う「トップガンコンテスト」の決勝戦を、2026年1月23日に開催した。

先だって昨年11月に予選が行われ、WILLERの各営業所から約260人と、「WILLER EXPRESS」ブランドの高速乗合バスを同一のサービス水準で提供する運行会社「ウィラーエクスプレス アライアンス」の4社も参加。1月の決勝には、予選を勝ち抜いた山本巧さん（東京営業所）、原田尚樹さん（西三交通）、要正仁さん（大阪営業所）の3人が出場した。

上位3人のファイナリストになれる確率は、およそ「100人に1人」と非常に狭き門だ。そんな選りすぐりのファイナリストたちが、ハイウェイパイロットとしての「トップガン」（優勝）の栄誉と賞金100万円をかけ、最終審査に挑んだ。

乗客から「トイレに行きたい」と言われたら……どう対応する？

ちなみにトップガンコンテストは今回が2回目。2025年1月開催の第1回トップガンコンテストでは、乗客がスマホからダイレクトメールで運行会社を経由し運転手に要望を届ける「おたすけDM」という機能を使った乗客対応のシミュレーションが行われた。

例えば、WILLERはあえてトイレを設置していない車両が多く、高速バスの運転中に「トイレに行きたい」という要望を受け取ったら、どうすべきか。次の休憩場所までは遠い中、出場者が取った対応は「進行方向のフロントガラスが虫によって汚れたので、次のSAに停まります」というものだった。

何も言わずに休憩場所を変えると、トイレに行きたい乗客が何十人もの乗客の中で目立ち、恥ずかしい思いをしてしまう。あくまでアクシデントであるという理由をつけて、停車するわけだ。停車後も、実際に汚れていなくてもガラス清掃を行うそうで、のちにこの対応を参考にしたバス会社も多かったという。

「このブザー音は何？」審査員も悩むほどの“超難問”が続々と

2回目となる今回のテーマは「座学問題」と「イレギュラー対応（事故対応）」だった。

座学では、最初こそ“サービス問題”が続いてファイナリストを安心させたところで、徐々に難易度が上がっていく。

全30問の問題は、審査員席にいたバスのプロ集団の方々ですら「分からないよ普通！」と一斉に苦笑するほどの難問だった。例えば、「『（QTC-）MS96VP（三菱ふそう「エアロエース」2016年型）』の温水ストップバルブは、どれ？」といった問題。

温水ストップバルブは、エンジンで温められた冷却水（温水）を車内の暖房ユニット（ヒーターコア）へ循環させるか、止めるかといった制御を行う設備だ。日々の点検には入っていないものの、夏場に空調が効かなくなったときは操作して、ヒーターから来る熱を止めて、冷風が出るように応急処置ができる。

そのためには、バスの型式ごとに違う温水ストップバルブの形状を熟知し、有事の操作方法を理解する必要があるというわけだが、実際にはそんな事態に見舞われることは稀。それでも、ハイウェイパイロットのトップを目指すために、ここまで熟知する必要があるのだ。

他にも「MS96VPのホイールベース（前輪の中心・後輪の中心の間隔）の長さは何ミリメートル？」 「このブザー音は何？」など、ファイナリストだけでなく審査員をも悩ませるほどの超難問が続いた。

ホイールベースの距離感を知っておけば狭い場所での接触防止に繋がる。また、音が似ている火災警報ブザーとバックブザーを聞き分けることで、エンジンルーム内の初期消火にいち早く動ける。こういった知識に即答できるほどにバスを理解していないと、トップガンコンテストを勝ち抜くことはできないのだ。

「ドォォォオン！！」あまりにもリアルすぎる追突事故シミュレーションに驚愕

イレギュラー対応では、「後方からの追突事故の発生」のシミュレーションが行われた。審査委員長をつとめた柳原昭仁取締役・運輸本部長によると「自分がレスキューで現場に走ったこともある実際のバス事故をもとに、シミュレーションを制作した」とのこと。

高速バスの客席・運転席がそのまま設置されたシミュレーションのセットは、本物のバスさながら。後方から急ブレーキ音が聞こえた直後、爆発音のような「ドォォォオン！！」という音とともに車体が大きく揺れ、セットの一部が損壊する仕掛けまで施されている。

追突事故が発生した後の車内は、絵に描いたようなクライシス状態。追突の直後から警報アラートが鳴り響く中、車内の乗客役からは「煙が上がっている！」「怖い、爆発する！」と悲鳴が上がり、すみやかにレスキュー隊に引き渡す必要がある怪我人もいた。

ファイナリストの中には、このシミュレーションに驚いて頭が真っ白になったという方も。審査員として目を光らせる、WILLERの協力会社も含めて約30社の「バス業界のプロ」たちの圧もなかなかだ。老舗バス会社の方も多く、事あるごとに「ギロッ」と睨み付けられるプレッシャーたるや！

「事故全容の把握」「乗客誘導」「会社やレスキュー隊への連携」など、ありとあらゆるタスクを処理しなくてはいけないのだが、3人とも終了後に「思い通りに対応できなかった！」と一様にうなだれていた。

とはいえさすがはプロ、3人とも素晴らしい対応をしていた。

東京営業所・山本巧さんは、事故発生後にいち早く「まず安全確認をして参ります。お待ちください」と乗客に説明して落ち着かせた上で、会社の運行管理者（しかも「不慣れ」という設定！）に対して、迅速に状況を伝達。初動での基本的な行動のあいだにも、次の段階で必要な「レスキュー隊との連携」に向けた状況説明や、免許証・車検証提示などの準備ができていたように見えた。

衝突の衝撃で開かなくなった前扉ではなく、後部の非常口からバス車外への避難を決断する局面では、大阪営業所・要さんの対応が光った。

乗客に高速道路上を歩いて避難してもらう必要があるが、要さんは、先に車外に出て発煙筒で避難経路を作り、走り抜けるクルマと乗客が接触しないように、誘導灯を振りながら無事に車外に避難させていた。

「ディズニーに行きたい」高速道路にタクシーを呼ぼうとする“トンデモ客”も

ガードレール外への避難後にも、評価を分けるポイントがいくつもあった。事故車両の動画撮影に夢中になって路上に飛び出す乗客を止めたり、車内に残してきた大事な推し活グッズを取り出すために、火災発生の可能性があるバスに戻ってトランクルームを開けようとする人を呼び留めたり。現場の危機管理を行う立場として、危険が伴う行動を制止するのも、運転を担う側の役目なのである。

その中で目立ったのが山本さん。「いまからディズニーリゾートに行きたい」とゴネて高速道路上にタクシーを呼ぼうとする乗客を止めつつ、高圧的な態度のレスキュー隊と連携した上で、怪我と体調不良で起き上がれない乗客を引き渡していた。

特定の客に振り回されず、安全な避難を優先する行動を一貫して行っており、最終的にトップガンに選ばれたのも、山本さんだった。

山本さんが所属する東京営業所は「頑張れ山本！」といったポスターを貼り出してまで応援してくれていたという。山本さんは「結果が出なかったら裏口からコソコソ帰ろうと思っていたが、これで正面玄関から帰れる」と、心からホッとした表情を見せていた。決勝の翌日には新幹線で東京に帰還し、翌々日にはもう通常業務に戻るそうだ。

コンテストに出ることが、運転手のキャリアアップにつながる

運転技能の向上をはかるコンテストは、東京バス協会・東急バス・両備グループ（両備バス・岡電バス等）などでも開催されている。しかし、サービスや非常時の事故対応にまで踏み込むものは、数少ない。そんな中、非常にこだわった実技試験まで課すトップガンコンテストを開催する理由について、WILLER EXPRESSの平山幸司社長は「バス会社の技術を競うだけでなく、当社が目指すサービス・接客を大切にするため」と話す。

コンテストで得られた「ナイス判断」「神解答」をグループで共有すれば、大きな財産になる。参加者のモチベーションが「栄誉のため」「賞金100万円のため」であっても、淡々と事例を聴くだけで眠くなってしまう勉強会より、よほど効果があるはずだ。

平山社長によると「コンテストで優秀な成績を収めることが、さまざまなキャリアプランを描くきっかけにもなる」という。一般的なドライバーに該当するハイウェイパイロットだけでなく、運転技術が重要視される「レストランバス」と呼ばれる車両の運転手や、教育を担うポジションなど、キャリアチェンジにおいてトップガンコンテストでの成績は役に立つ。実際、第1回に優勝した方はメディア出演の機会が増えているといい「バスの運転」だけでない人生の選択肢が開けるのだ。

全国的にバスのドライバー不足は深刻化するばかりで、WILLERのように「今後3年間で、段階的に平均年収600万円まで引き上げ」を謳うような「待遇改善」がないと、コンテストによるスキルアップを促してもドライバーがついてこないだろう。

今回審査に参加したバス会社の中には、「こういったコンテストを、自社のグループでも開催したい」と打ち明ける人もいた。運転技能だけでなく、ふだんバスを利用しているだけでは見えない接客やサービス、非常時の対応まで、ノウハウとスキルを共有するコンテスト開催の試みが全国に広がるとともに、運転手の給与面・職場環境の待遇向上も期待したい。

（宮武 和多哉）