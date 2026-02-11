AFCチャンピオンズリーグエリートの広島-ジョホール戦で衝撃ハンドが発生

サンフレッチェ広島は2月10日に行われたAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）第7節でマレーシアのジョホール・ダルル・タクジムと対戦して2-1で勝利した。

開始早々にビハインドとなった広島だったが、前半15分にゴール前での衝撃的なハンドで数的優位を得て逆転している。

前半3分に昨季途中からFC東京でプレーしていたFWマルコス・ギリェルメに先制点を許した広島だったが、前半15分にDF中野就斗のロングスローからチャンスを作る。FW鈴木章斗がヘディングしたボールは、GKにバレーのレシーブのような形で防がれたが、これをFW前田直輝がヘッドでゴールに飛ばす。GKのカバーにはDFホナタン・シルバが入っていたが、前田のヘッドはクロスバー、ギリギリのところに飛んでいたため、シルバは咄嗟に手で防いでしまう。このプレーでシルバにレッドカードが提示され、このPKを鈴木が決めて広島が同点に追い付いた。

前半15分で起きた衝撃プレーに、SNSも反応。試合を配信した「DAZN」は「7階から観ても一目瞭然 前田のヘディングシュートを思わずシルバが手で弾き出してしまいレッドカード」と、明確なファウルだったと主張。ファンからは「サッカー史に残るハンドやろ（笑）」「この時間帯でやるのおもろ」「前半15分でやるの草」「ワールドクラスのハンドだわ」「ガーナ戦のスアレスやん」「キーパー増えた」「マラドーナの神の手？」とシルバのハンドをサッカー史の名シーンになぞらえる声に加え、GKのセーブシーンについて「キーパーのレシーブがオモロい」「バレーボールやってる奴が一人いるな」といった声も寄せられた。

このプレーで数的優位を得て、PKで同点とした広島は、後半2分にも鈴木が追加点を決めると、追加点は奪えなかったものの2-1で勝利。ベスト16進出を決めている。（FOOTBALL ZONE編集部）