千葉県・習志野演習場で毎年1月に開催される「降下訓練始め」。精鋭の第1空挺団員たちによる新年恒例の舞台で、今年、報道陣の視線を釘付けにしていた「4本足の最新鋭ロボット」とは。報道カメラマン・宮嶋茂樹氏による取材記をお届けする。（全3回の1回目／続きを読む）

令和8年の降下訓練始めに密着した 撮影＝宮嶋茂樹

夜明け前から吹き荒れた強風

いやあ、新年早々総選挙かいな……。しかも公示日に北朝鮮が懲りずに弾道ミサイル発射。そんな不安を吹っ飛ばすように、今年も習志野の「第1空挺団、空挺降下始め」に駆けつけた。

政治状況とは無縁。空挺団の猛者たちの元気いっぱいな勇姿を見て、今年1年の我が国の平和を確信したいものである。

しかし、そんな我々の期待に水を差したのは、夜が明ける前から吹きあれた強風であった。

一般客が入場してしばらくして、目玉の空挺降下（ヘリや輸送機からパラシュートでの人員、機材の降下）の中止と、訓練展示のプログラムの一部変更、短縮が場内放送から告げられた。

昨年まで、習志野の降下訓練始めといえば「空の神兵」の場内放送であった。1942年2月14日、米英との開戦直後に行われたパレンバン奇襲作戦の成功を祝して作詞作曲され、戦後も鶴田浩二らの歌で大ヒット。今は第1空挺団のテーマソングでもある。

だが、そのテーマソングが今年は流れることがなく、実に淋しい限り。案内してくださった空挺団広報班員も「昨日の予行はみごとな晴天で、指揮官降下も全員実施できましたのに……」と実に残念そうであった。

空挺降下のない「降下始め」に

千葉県八千代市と船橋市にまたがるここ陸上自衛隊習志野演習場は、沖縄県の普天間飛行場より住宅密集地に隣接している。

しかも幅が500メートルしかない。風速5メートル以上になれば、降下の途中に演習場外に流されてしまう恐れがある。実際、数年前には演習場に隣接する民家の屋根に誤降下してしまったことがあった。

この日は、不肖・宮嶋の体感では「瞬間風速15メートルはあるんちゃうか」という大暴風。昨年公開された無人機、つまりドローンの展示飛行も公開されなかった。演習場内の砂が舞い上がり、目も開けられぬくらいなのである。

それでもヘリボーン作戦（ヘリによる空中機動輸送により人員、機材を積み下ろしする）や、ラペリングとファストロープ（いずれもホバリングするヘリからロープを伝って素早く降下する）は一部短縮するものの行われるということになった。

そんな「空挺降下」のない「降下始め」という、ちょっと残念感のあるイベントだったが、にもかかわらず訓練開始前から会場は歓声に包まれることになった。

大型輸送ヘリから現れた人物は…

強風の中、演習場に舞い降りたCH-47大型輸送ヘリから降り立ったのは、陸上自衛隊の迷彩服に身を固めた小泉進次郎防衛相その人。「ファイブ・スターズ」の大臣旗の下、両脇には不肖・宮嶋とは豪州取材でご一緒した陸上総隊司令官、小林弘樹陸将と第1空挺団長、石原由尊陸将補を引き連れていた。

防衛相に任命されてからは、日本全国の基地や駐屯地を積極的に視察しまくり、ここ習志野演習場でも拍手と歓声で迎えられた。今回の総選挙でもゼロ打ち当確、新高市政権でも再び防衛相に横滑りであろう。

小泉防衛相だけではない。英米豪蘭仏独伊加ポーランド、アジアからは比、シンガポール、さらに初参加のベルギー、タイ、トルコと計14カ国の空挺部隊がここ習志野に合流。この「降下始め」では3年前から、第1空挺団だけではなく同盟国、同志国軍の空挺部隊も参加するようになったのである。

初公開された4本足歩行の犬型ロボット

さて、肝心の空挺降下こそ中止となったが、目を見張るものはそれだけではない。今回初公開された4本足歩行の犬型ロボット。その名も、アメリカのゴースト・ロボティックス社製「ヴィジョン60」である。

この「ヴィジョン60」はあくまで「偵察」目的であり戦闘はできないが、将来的には武器や弾薬を背負い、輸送に攻撃に自爆など、オプションが加えられると予想される。

CH-47大型輸送ヘリ、通称「チヌーク」2機から飛び出た8人の空挺団員が「ヴィジョン60」とともに素早く展開。犬型ロボットは通電するなり、すくっと立ち上がる。そこまでは良かったのだが……。

そのうちの1匹というか1頭、いや1機が強風のせいか、あるいはチヌークのダウンウォッシュに煽られたのか、すってんころりとひっくりかえり、しばらく足をばたつかせて起き上がれなかったのである。その様は犬というより、亀であった。

その後、なんとか起き上がった「ヴィジョン60」は空挺団員の下を離れて部隊先頭に立ち、偵察任務をこなす。前進の際は、部隊とともに敵へと向かっていき、その姿は健気ですらあった。足取りは犬というより、障害馬術のギャロップを見てるようで軽やかである。

実は不肖・宮嶋、この「ヴィジョン60」を以前にも目撃したことがある。ちょうど2年前の震災発生直後、能登半島の孤立集落のひとつ、小池町でのことである。

能登取材での忘れられない光景

厳冬期に水道、電気、ガス、すべてのインフラを絶たれたこの町に、自衛隊の災害派遣部隊が住民を避難誘導するため駆けつけた。休耕田を臨時のヘリポートとし、天候が回復した一瞬を突いて、一気に全住民を避難させる。そんな困難と緊張を強いられる任務である。

ある住民は家族同様だからと、ペットを抱いたまま、あるお年寄りは両手に紙袋をかかえ、徒歩で臨時ヘリポートに向かっていく。自衛隊員もお年寄りの手を取り、ある隊員は住民が持ちきれない荷物やペットを抱える。しかも極寒の気温下、積雪でつるつるの舗装もされてない、急勾配の畦道を伝って、ローター回りっぱなしのヘリまで急ぐのである。

そんな現場で場違いなOD（濃緑）色のごそごそ動きまわる異物。それこそが「ヴィジョン60」だったのである。こないな緊張感丸出しで、バリバリの「有事」の現場に、ユーモラスにも見えるシュールな光景であった。

この4本足歩行犬型ロボットは、オペレーターの陸自隊員や避難民とともに荷物を背に健気によちよち歩いてきては、ツルツルの路面と急勾配に足下をすくわれ、何度もころんでいた。足下もよく見ればアイゼンを履いてるわけでもなく、深い溝は切ってあるものの、円形のままである。

ある記事によれば、この時の「ヴィジョン60」は開発者の期待を背負い「やまと号」と名付けられていたらしい。

有事の現場で初陣を飾るつもりであった……のかは知らんが、不整地や瓦礫だらけの被災地や戦場でどれほど役に立つのか、不安に駆られるような場面であった。もちろんあれから2年、この日の「ヴィジョン60」は格段に進化したと思われる。

中国製の2本足人型ロボと比較すれば不安が募るが…

1944年6月5日、「史上最大の作戦」と言われたノルマンディー上陸作戦の前夜、連合軍は空挺隊員を模した人形を海岸沿いの内陸部に大量に落下傘降下させた。もちろんAI（人工知能）など夢にも見なかった時代である。

このダミー落下傘兵は着地と同時に爆竹が破裂するという単純な構造であったが、この地を占領していたドイツ軍をおおいに混乱させ、上陸作戦成功の一助となったのである。いわば空挺部隊による人類史上初の「ロボット降下作戦」である。

それから80年以上の時を経て、今回のひっくり返った「ヴィジョン60」。中国製の2本足人型ロボと比較すれば不安が募るが、今や陸海空と部隊を問わず、戦場はドローンとロボットにより支配されるようになり、その優劣と数で戦況が左右されるようになったのはウクライナの戦いを見てもあきらかである。

ここ40年、世界中の紛争地を渡り歩いてきた不肖・宮嶋も、時代が変わったことを自覚すべき時であろう。

ロボットによる戦闘は「卑怯」なのか

第1空挺団は、パレンバン奇襲作戦を成功させた帝国陸軍落下傘部隊「第1挺進団」の末裔を自認し、それを称える「空の神兵」を団歌と仰ぐ。日頃からの訓練は肉体的にも、精神的にも過酷を極め、ここ習志野で行われる「空挺レンジャー教育課程」は自衛隊で最も過酷な教育訓練として知られている。

その第1空挺団までもがドローンやロボットに頼るようになったと嘆く御仁がおられるかもしれん。しかし、いくらドローンやロボット同士が戦う世になっても、それを操る人間を排除しなければ、戦(いくさ)は終わらない。

自らは安全な地に身を置きながらロボットやドローンを前線で戦わせることが「卑怯」だと誹りを受けようが、味方の損害を最小限にとどめながら、敵に最大限の損害を与える作戦を立案し、それを実行するのが軍人の務めであろう。

政治家こそが自衛隊を指揮する

今の日本国憲法では自衛隊員は軍人とは認められていないが、そんな自衛隊員の最高指揮官となるのが、正当な方法で、つまり公正な選挙で選ばれた政治家なのである。

現在、AI（人工知能）が写真家や作家いや、多くの人間が営む仕事を奪いつつあるように、将来、軍隊、軍人までもがAIに差配される時代がすぐそこまで来ているかもしれない。政治家くらいは我ら国民、人間の意志で選びたいものである。

訓練展示ののち、今回参加14カ国の外国軍空挺部隊指揮官に対し、第1空挺団長石原由尊陸将補から名誉ある空挺徽章が授与される式典も実施された。

中国に対する日欧の距離感、グリーンランド領有をめぐる米とEU諸国の対立。そんな世界情勢など全く存在しないかのように、この日の訓練で15カ国の同盟国、同志国の連携の強化は図られた。

しかし、多国間空挺降下訓練は「降下始め」で終わるわけではない。より多くの国との共同訓練を通じ、その連携・連帯を強化させたうえ、自国の訓練も継続することが必要である。作戦内容をより進化させ、隊員の練度を維持し、それを誇示しなければ、敵の侵略の企図を挫けさせることはできない。

かくして所と時を変え、極寒の宮城県王城寺原(おうじょうじはら)演習場。次なる多国間降下訓練の現場へと飛び込むのであった。

撮影＝宮嶋茂樹

