千葉県・習志野演習場で毎年1月に開催される「降下訓練始め」。だが、今年は強風に見舞われ、異例といえる「空挺降下なしの降下始め」となった。

その数日後、宮城県・王城寺原(おうじょうじはら)演習場には、実戦経験豊富な米英の精鋭部隊が集結。異様な緊張感が漂うなか、空挺降下訓練が行われた。報道カメラマンの宮嶋茂樹氏が日米英共同訓練の現場で見届けた「本当の抑止力」とは--。



日米英共同の空挺降下訓練に密着した 撮影＝宮嶋茂樹

日米英の多国間降下訓練

王城寺原演習場に舞い降りたのは、習志野演習場の「降下始め」では強風のため降下が叶わなかった、陸上自衛隊第1空挺団127名。そして、アラスカからやってきた米陸軍第11空挺師団140名である。

さらに実動部隊として参加したのは、英陸軍第16空中強襲旅団戦闘団、米第3海兵機動展開部隊、陸上自衛隊第1ヘリ団、米空軍、航空自衛隊航空支援集団総勢約620名であった。

これは史上初となる、陸上自衛隊が主催する空挺作戦に関わる日米英の多国間降下訓練であり、まさに実戦を想定したものである。まあそもそも実戦を想定しない軍事訓練などないのだが……。

さらにオブザーバーとして参加した各国軍は、独仏伊加、スペイン、ポーランド、トルコ、マレーシア、インドネシア、シンガポールの10カ国である。

それにしても冷える。ただでさえ今年の冬は寒いが、ここは東北、宮城県の山中である。天気予報では晴れ……のはずが、午後になるや降り出したのはカメラマンのまさに天敵、霙(みぞれ)であった。

とはいえ、空挺降下に影響を与えるのは雨や雪より風である。この日の風速は3メートル。ジャンプするには……まあ大丈夫だが、それでも何が起こるかわからないのが空挺降下である。

雲の切れ間から姿を現わした編隊

降り注ぐ霙の間を縫うように雲の切れ間から姿を現わした編隊は、航空自衛隊の大型輸送機C-2、それに続くは同じく空自のC-130H輸送機、通称「ハーキュリーズ」2機である。さらに遅れて現れたのは横田基地からやってきた米空軍C-130J輸送機、通称「スーパー・ハーキュリーズ」であった。

今回我ら陸自第1空挺団とともに降下する米軍といえば、つい先月、中南米の反米国家のひとつ、ベネズエラの首都カラカスを急襲。さらに陸軍隷下の特殊部隊「デルタ・フォース」が当時の国家元首でもあるマドゥロ大統領とその妻を拉致、洋上の強襲揚陸艦「イオウジマ」に収容後、米本土まで護送してきたのである。そのうえトランプ政権は米本土でアメリカ司法により、夫妻を裁判にかけている。そのベネズエラでの作戦に要した時間はわずか143分だというではないか。

ベネズエラ急襲を可能にした米軍の精鋭部隊

もちろん本作戦が米軍のみで行われたわけもなく、CIA（米中央情報局）やDEA（アメリカ麻薬取締局）、FBI（連邦捜査局）等々あらゆる諜報機関が協力したのは想像にかたくない。

世界にあまたの軍隊や自称も含めた特殊部隊があるが、こんなことができる、いや成功させられるのは今やアメリカしかないであろう。その善悪は別にしてだが。

米軍が他国の領土にまで進入して、こんな「ミッション・インポッシブル」を成功させたのはベネズエラが最初ではない。1989年12月、米軍は突如パナマに侵攻。翌年1月には独裁者であったノリエガ元将軍を逮捕し政権を転覆させたうえ、米本土まで移送し、麻薬密輸組織との関連を問う裁判にかけた。

さらに2011年5月には民主党・オバマ政権下でありながら、アフガンの米軍基地を出発した米海軍特殊部隊SEALsがパキスタンに侵入、アボッターバードという、よりによってパキスタンの陸軍士官学校がある町に潜伏していた米同時多発テロの首謀者、ウサマ・ビン・ラディンの暗殺に成功したばかりか、その遺体をアフガンからペルシャ湾洋上の米空母まで移送し、アラビア海で水葬してしまったのである。

もちろん、そんな米軍とはいえ、こんな作戦がいつも成功しているわけではない。

1979年11月に発生したイランアメリカ大使館人質事件では、人質となっていた大使館員とその家族を救出するため、ベネズエラ作戦で大統領官邸を急襲したのと同じ「デルタ・フォース」を翌年4月に初めて実戦に投入。イーグル・クロー作戦と称する極秘任務に挑んだが、砂嵐とそれによる機材トラブルにより、8人の戦死者と8機の航空機の損害を出し、完全に失敗した。

また、1993年にはソマリアの内戦に介入し、アイディード将軍を拉致するため「デルタ・フォース」やレンジャー大隊を投入するも、大規模な戦闘に発展。結局、内戦を沈静化させることは叶わず、撤退している。いくら米軍といえど万能ではないのである。

とはいえ、ロシアや中国といえども、今回のベネズエラで見られたような作戦を完遂する能力は持ち合わせていないであろう。もちろん、戦後80年以上諜報機関を持たなかった我が国も同様である。

米軍にひけをとらぬ英軍空挺部隊

さて、英軍空挺部隊も米軍にひけをとらぬ精鋭部隊、前の大戦からその名を馳せ、フォークランド、アフガンなど実戦経験も豊富である。

そのなかでも最精鋭と言われるSAS（Special Air Service＝特殊空挺部隊）は世界各国軍の特殊部隊の手本とされ、駐英イラン大使館人質事件はじめ、英国が関わったほとんどの軍事作戦で実績を上げている。

それどころか、4年前に始まったロシア軍によるウクライナ侵攻ではゼレンスキー大統領の軍事顧問団となり、身辺警護のみならず、首都キーウに20キロまで迫っていたロシア軍を撃退させる作戦を提案するなど、物心ともに支援していたと非公式ながら報じられているくらいである。

米英軍はアメリカ同時多発テロの直後、アフガニスタン侵攻でもイラク戦争でも、内陸奥地に空挺部隊を送り込んでいる。実戦に裏打ちされたノウハウを本訓練で得られれば、第1空挺団にとっても貴重な経験となるのは間違いない。

救急車まで駆けつける事態に

ここ東北は地表ですら凍える寒さ。約300メートル上空はさらに寒いはずである。

さらに速度も輸送機は失速寸前まで落しているとはいえ約240キロと新幹線並み。強烈な風に身を流されるのである。

そのせいか、この日のジャンプは着地が荒れた。林の中に降下し、木の枝にひっかかり、着地が困難な隊員たち。さらに予備落下傘を使用する隊員までいた。

結果としてけが人が続出することになり、自衛隊のアンビ（救急車）だけでは足らず、一般の救急車まで駆けつけるほどだった。空挺降下とはそれほど危険を伴う訓練なのである。これが有事となると、その危険度は段違いである。

沖縄県尖閣諸島にせよ島根県竹島にせよ、降下地点は極めて限られる。誤って海に降下する者もいよう。敵支配下となれば地上から攻撃されることも想定できる。

上空から落下傘を背負い、動きを制限されながら、地上で待ち伏せる敵に反撃しなければならないという事態も考えられる。そんな環境下に飛び出していく自信は、まさに命がけの訓練を通じてしか得られないのである。

実戦下、しかも夜間降下ともなると、林の中はまだましである。降下地点を見誤り、敵の頭上や湖面や海面に落ちれば、生死にかかわる。

だからこそ、想定される実戦の状況下より、さらに不利な環境下を想定し、精神的、肉体的負荷まで課せられる訓練を日常から続けなければならないのである。人の命に関わる任務に就く者は、自らの命にも関わるほどの訓練を続けなければならないはず。

着地すれば終わりではない“命がけ”の現場

そのうえ、地表に着地して訓練は終わり……ではない。降り立った地が敵地なら即銃撃戦である。実際、空砲であろうが、現場では銃声があちこちから聞こえてきた。

まずは用済みとなった落下傘の回収である。実戦では小さく畳み、敵に発見されないよう隠さねばならぬ。作戦期間によっては武器や弾薬、食糧、水までいれれば40キロ、これに落下傘まで入れたら60キロ以上に及ぶ。その荷を背負って、さらに戦闘しなければいけないのである。

地上展開した第1空挺団員は、最精鋭部隊らしく最新式の20式小銃を構えているものがほとんどだが、そのうちの少なからずが着剣したままである。これは旧軍以来の銃剣突撃を前提している……というわけではなく、いつ敵に遭遇してもおかしくない敵地で急な近接戦闘に備えてであろう。

さらに、空挺団指揮官の手には小銃でも拳銃でもなく、見慣れぬ機関拳銃（サブマシンガン）が握られており目を引いた。

北朝鮮や中国のパレード要員とは違う

音もなく突如、目の前に現れる空挺団員に驚き、これが訓練で本当に良かったと胸をなでおろす。

不肖・宮嶋のカメラに気づいても、ピースサインをかますおちゃらけたものはいない。北朝鮮や中国のパレード要員のように自らを「強い」と声高に訴えるものも皆無である。本当の精強な部隊は、本来静かに見えぬよう動く。そして任務終了後もその形跡を残すこともなく消え去るものである。

そもそも本当の秘密兵器や精鋭部隊は、その能力、装備や訓練の一端を見せるだけで充分、敵侵攻の抑止力となりえる。

さらに、このような同盟、同志国との共同訓練を通じ、その軍事的連携、信頼関係を強化させることにより、「我が国を取り巻く厳しい安全保障環境」への不安が少しでも軽減すればなお良しではないか。

撮影＝宮嶋茂樹

撮影＝宮嶋茂樹

