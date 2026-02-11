タレントでレースクイーンとしても活動する水瀬琴音（28）が11日までに自身のインスタグラムを更新。雪の岩手での“冬コーデ”を披露した。

「岩手旅行2日目はお昼ご飯にぴょんぴょん舎で腹ごしらえしてから小岩井農場へ 前の日にも盛岡冷麺食べたんだけど、お店によって麺も味も全然違くてまったく飽きないの 農場では絶対ソフトクリーム食べたくて雪降ってる中でもしっかり堪能 寒さより美味しさが勝ったよ」と報告。

冬コーデ姿の写真などをアップし「しかもたまたまTGRラリーチャレンジのプレ開催日でデモラン観れたのラッキーすぎた そのあとは盛岡手作り村へ行って南部煎餅の手作り体験 焼きたておいしかった」とつづった。

ハッシュタグでは「岩手」「岩手観光」「ぴょんぴょん舎」「小岩井農場」「盛岡手作り村」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「もこもこ可愛いです」「雪の中での凄く可愛いこっちゃん」「美味しいものいっぱい食べて、こっちゃん、幸せそう」「寒くてもアイス食べるよね〜」「可愛いすぎる〜アイスも美味しそう」「コーデ可愛くて素敵」などの声が寄せられている。

水瀬は、2019年にレースクイーンデビュー。20年からスーパーGT、スーパー耐久に参戦する「D'station Racing」と応援する「D’stationフレッシュエンジェルズ」として活動し、2024年に「レースアンバサダーアワード2024」でグランプリを受賞。公式プロフィルは、身長1メートル63、スリーサイズはB88・W60・H87。血液型B。趣味は食べ歩き、特技は食べること。自称「食いしん坊」で、大食い番組に出演経験あり。