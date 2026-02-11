気象予報士の根本美緒さんが2月11日、自身のインスタグラムを更新。47歳の誕生日に子どもたちから贈られた手作りプレゼントを公開しました。

根本さんは「泣いた 子供達からのプレゼント」と投稿。子どもたちが作った「あなたのことだけ書いた本」という手作りの本には、カラフルな装飾とともに温かいメッセージが詰め込まれていました。









プレゼントは「お誕生日のお祝いにあなたのことだけ書いた本」というタイトルで、表紙にはバースデーケーキと旗のイラストが描かれています。中ページには星形やハート形の風船が連なり、「色々なことに挑戦する頑張り屋さん」「やさしい」「笑♡顔」「料理が上手い」などの言葉が添えられていました。









根本さんは「色々と至らない母さんへ優しいメッセージが溢れてました」と感想を述べ、特に「やりたいことをやらせてくれてありがとう」というメッセージに感動した様子。「私が1番大事にしている事だったので、そう思えててよかったなぁと思いました」と喜びを表現しています。









また「子供達がこんなに暖かく愛に溢れて育ってくれてる事にそして、家族が私の誕生日(めでたくもない)に一生懸命色々考えてくれた事に心から感謝しました」とも綴っています。









この投稿に、「あんなに小さかったキッズが、こんなに素敵なことをやってくれる子どもたちに育っているのは、感動だ！！」「子ども達からのメッセージスッゴク素敵ですね」「お子さん達の 気持ちのこもった１冊を 本当に嬉しいですね」「いい子どもたちですね！家庭のあたたかさが伝わります」などの声が寄せられています。



