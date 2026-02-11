「だし汁にしみしみで最高」ヒガシマルの“うどんスープ”を使った「明石焼き風」に絶賛する声「美味しかったです!!」
「きつね♪月見♪天ぷら♪」のCMソングでおなじみの『うどんスープ』を販売するヒガシマル醤油が、うどんスープを使った「たこ焼きの明石焼き風レシピをXに投稿し、表示回数48万件超えの反響があった（9日午後7時時点）。
【写真】「むむむっ… たこ焼き買いに行こっ」ネット絶賛、食欲そそる“うどんスープ”を使った「明石焼き風」
ヒガシマル醤油の公式Xアカウント（@higashimaru_ss）に「うどんスープの明石焼き風がおいしいと聞いたので、つくってみました」「作り方はとってもシンプル！解凍した冷凍たこ焼きを、うどんスープに入れて完成」と、手軽に楽しめることを紹介している。
続けて「たこ焼きがうどんスープのだし汁にしみしみで最高でしたよ みなさんもぜひお試しください！」と、だし汁に浸ったたこ焼きの写真とともに呼びかけた。
この投稿にユーザーからは「めちゃめちゃ美味しそうですし、簡単ですね！ 真似してみたいです〜」「作ってみたら無茶苦茶美味しかったです!!」「ナイスです 冷凍たこ焼きでやってみようっと!」「むむむっ… たこ焼き買いに行こっ」などの称賛する声が寄せられている。
