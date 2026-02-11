「だし汁にしみしみで最高」うどんスープの明石焼き風（画像はヒガシマル醤油【公式】X @higashimaru_ssd より）

写真拡大

　「きつね♪月見♪天ぷら♪」のCMソングでおなじみの『うどんスープ』を販売するヒガシマル醤油が、うどんスープを使った「たこ焼きの明石焼き風レシピをXに投稿し、表示回数48万件超えの反響があった（9日午後7時時点）。

【写真】「むむむっ… たこ焼き買いに行こっ」ネット絶賛、食欲そそる“うどんスープ”を使った「明石焼き風」

　ヒガシマル醤油の公式Xアカウント（@higashimaru_ss）に「うどんスープの明石焼き風がおいしいと聞いたので、つくってみました」「作り方はとってもシンプル！解凍した冷凍たこ焼きを、うどんスープに入れて完成」と、手軽に楽しめることを紹介している。

　続けて「たこ焼きがうどんスープのだし汁にしみしみで最高でしたよ　みなさんもぜひお試しください！」と、だし汁に浸ったたこ焼きの写真とともに呼びかけた。

　この投稿にユーザーからは「めちゃめちゃ美味しそうですし、簡単ですね！　真似してみたいです〜」「作ってみたら無茶苦茶美味しかったです!!」「ナイスです　冷凍たこ焼きでやってみようっと!」「むむむっ… たこ焼き買いに行こっ」などの称賛する声が寄せられている。