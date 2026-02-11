〈「中国や北朝鮮とはまるで別物や…」不肖・宮嶋が日米英の多国間降下訓練に密着撮！ 各国エリート部隊が見せつけた「本物の抑止力」の正体〉から続く

自衛隊の降下訓練を追う旅は、習志野、王城寺原(おうじょうじはら)を経て、ついに最北の地・北海道へ。氷点下15度、一面の銀世界で展開されたのは過酷な多国間空挺降下訓練だった。報道カメラマン・宮嶋茂樹氏による密着取材記。（全3回の3回目／最初から読む）

マイナス15度の北海道大演習場で目撃したのは… 撮影＝宮嶋茂樹

日米加による空挺降下訓練が実現

多国間降下訓練はさらにその舞台を北上させ、豪雪地帯の北海道大演習場へと移っていく。作戦名も「ノース・ウインド26」と変わり、その名の通り、極寒地での多国間降下訓練である。

日本側基幹部隊も第1空挺団に変わって地元・滝川駐屯地をホームとする第11旅団隷下の第10即応機動連隊1400人。降下するは王城寺原演習場と同じくアメリカ、アラスカ州とこれまた極寒地から馳せ参じた米陸軍第11空挺師団。そして同じく極寒地のカナダ・アルバータ州から派遣された、カナダ陸軍プリンセス・パトリシア軽歩兵連隊である。

トランプ米大統領の気まぐれ関税政策ではなにかとぎくくしゃくする米加関係だが、軍事的連携への影響はまったく見られず、本「ノース・ウインド26」作戦では米軍の一部隊としての参加となった。なお日米の両参加部隊が11旅団と11師団と11でぞろ目になったのは偶然にすぎない。

オブザーバーにデンマーク軍も…

さらに、オブザーバーとして英陸軍、フィンランド軍、デンマーク軍と、これまた極寒地をかかえる国々が参加。そう、デンマークである。トランプ大統領が「次はデンマーク領グリーンランドを領有する」と国際社会で公言する、デンマーク軍の観戦武官、もとい連絡将校が参加したのである。

今回の「ノース・ウインド26」作戦は、米軍のグリーンランド武力侵攻を前提にしているのだろうか。そして、デンマーク陸軍からのオブザーバーは、それが気になったからわざわざ参加してきたのだろうか。いや、トランプ大統領は武力侵攻については否定しているのだが……。

マイナス15度の極寒地で訓練した背景

「ノース・ウインド作戦」は空白期間はあるものの45年も前からここ北海道で米軍と積雪寒冷地における実働訓練を続け、作戦遂行能力及び相互運用性の向上を図っている。

とまあ官僚答弁のようだが、要するに噛み砕いていえば、日本が侵略されるのは暖かい南西諸島だけに限らない。寒い寒い雪国や北海道に敵が侵攻してきても、同盟、同志国との連携を図り、共同作戦により敵に反撃、撃退できるよう実戦的訓練を続ける必要がある。だからこうして続けていると、まあそういうことである。

我が国の領海・領土への脅威は中国による南西諸島への侵犯ばかりが注目されているが、ロシア軍によるウクライナ侵攻により、北の守りもおろそかにできないようになっている。相手がロシアになるか、北朝鮮か中国か、はたまたその全部となるかは別として、どこも冬は寒い国ばかり。極寒地での戦闘にも慣れているはずであり、それに対処すべき装備や訓練の怠りがあってはならない。

特に今年は台湾有事の脅威がますます高まり、中国による我が国への態度は硬化の一途を辿っている。それに対抗するためにも日米同盟による抑止力、対処力、さらに同志国との連携を一層強化すべきであろう。

空挺部隊約100名がパウダースノーに降下

かくして、マイナス15度という文字通りの極寒にもかかわらず、晴れ渡った青空のなか現れた米空軍のC-130J輸送機。そこから降下した約100名の降下部隊は無事、パウダースノーにその身の半分近くを埋めながら着地した。

パウダースノーがクッション代わりになったのか、降下した隊員は何事もなかったように、自らが背負ってきた落下傘を回収する。そして直ちに、待ち構えていた11旅団の車両に移動していった。

なお米軍の中には、2名の女性空挺隊員が目撃できた。彼女らも降下後は何事もなかったかのように、男性隊員とともに離脱していく。ちなみに日本の第1空挺団には、基本降下課程を修了し、その胸に「空挺徽章」を輝かせる女性隊員が2名おられたが、現在、女性の空挺団員はいない。

これが訓練で終わることを切に願うが…

訓練開始式で訓示を述べられたのは、本「ノース・ウインド26」作戦の日本側統裁官にして第11旅団長の足立吉樹陸将補であったが、担任官は北部方面総監の井土川一友陸将であった。

井土川総監とは防衛大学卒業直後の3等陸尉のころからの知己である。そのころから日本を取り巻く安全保障環境は厳しくなる一方だが、不肖・宮嶋はあいも変わらず、泥や雪のなかを這いずりまわるカメラマン生活である。

今回の共同訓練が訓練で終わってくれることを切に願うが、祈るだけで、平和は得られない。第1空挺団はじめ22万自衛隊員が厳しい訓練を休む日はまだまだ来そうにない。

それにしても、今回の一連の降下訓練を取材して改めて痛感した。空挺団にドローンや犬型ロボが配備されようと、敵陣に落下傘で舞い降りなければならない空挺部隊の任務は戦後80年以上経っても変わらない。

再度、言わせていただく。戦争を避ける唯一の方法は「他国を侵略すれば自国も相当な返り血（人的経済的損害）を浴びる（受ける）」と知らしめることしか、今のところ思いつかない。

特に我が国は、3つの核兵器保有国を隣国としている。いずれも、いつ暴走してもおかしくない専制国家である。もう小泉進次郎防衛相の言葉を借りるまでもなく、「日本を取り巻く安全保障環境は厳しくなる一方」である。

今こそ自衛隊員の生活環境改善を

北方領土はロシアに、島根県竹島は韓国に不法占拠されたまま、尖閣諸島周辺海域では日本の漁船が自由に操業できない状態が続く。日本海も北朝鮮の弾道ミサイル発射実験場と化している。はたして「備えは充分」と言えるのか？

「精鋭無比」かつ日本唯一の空挺旅団に配備されたドローンやロボット、武器弾薬の数も質も充分か。エネルギーや食糧は充分に備わっているのか。

自衛隊は今も慢性的に定員割れを起こし、1人の自衛隊員にかかる負担も責任も重くなるばかり。一方、定数削減により自らの食いぶちが減るかもしれない政治家の多くは、自衛隊員の生活環境改善など無関心である。

日本が80年以上戦禍に巻き込まれなかったのは、同盟国の核の傘に守られ、日本に手を出せば「自衛隊だけでなく、その同盟国と同志国とも戦わなければならない」と思わせてきたからである。

このたびの総選挙、我々の負託に応えうる人物を選べたであろうか。

撮影＝宮嶋茂樹

（宮嶋 茂樹）