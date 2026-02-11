人気レースクイーンの央川かこ（31）が11日までに自身のインスタグラムを更新。ヘアカラーチェンジを公開した。

「髪暗くした 髪にクセが出てきたから2週間前に髪質改善のメンテナンスもしてもらったしさらに綺麗になって嬉しい 三賀森さんありがとうございました」などとつづり、ヘアカラーをチェンジしたショットをアップ。

ハッシュタグで「吉祥寺美容室lic」「美容室」「吉祥寺」「カラー」「トリートメント」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「暗めのトーンもとってもお似合いですね メッチャかわいい」「かこちゃん、髪の色いい感じ めっちゃ似合ってるよ」「黒系もお似合い 服装ともめっちゃ合ってますね」「素晴らしい」「カコちゃん、ストレートロングヘアがメッチャ綺麗で素敵ですね」などの声が寄せられている。

央川は、2024年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサーダーアワード2024」を受賞。神戸市出身で、“9頭身レースクイーン”とも評されている。

公式プロフィルは、身長1メートル72、スリーサイズはB85・W58・H88。宝塚音楽学校に在籍していたことや秘書経験など異色の経歴を持つ。