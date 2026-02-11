元自民幹事長・石原伸晃氏、週刊誌の実態語る 「家内と食事していたら…」
元自民党幹事長の石原伸晃氏が、10日放送の日本テレビ系バラエティー『踊る!さんま御殿!!』（後8：00）に出演。週刊誌の実態について言及した。
【写真】「ビックリ」“庶民派の愛車”を公開した石原伸晃氏
伸晃氏は政治家時代にスキャンダルについて「非常に気を使いました」と語った。週刊誌報道について「“あることないこと”ならいいんですけど、最近は“ないことないこと”なんですよ」と持論を展開した。
その例として、妻と食事をしていた際に「銀座のママと同伴出勤」と書かれたことを明かした。妻は着物を着ていたといい、「こらひでぇ記事だなと思ったけど、ウッシッシって喜びました」と話した。
