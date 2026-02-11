AAAの西島隆弘さんが、先日4度目の喉の手術を行い、長期的な治療に専念するために本日付けでAAAを脱退することを自身のSNSで公表しました。

公式Xでは、「ご報告」と題し、「西島は先日、4 度目の喉の手術を行いました。 経過を見守ってまいりましたが、これまでの積み重ねもあり、今回は少し長期的な治療および療養が必要となりました」と、昨年9月に公表した声帯の手術を再度行ったことを報告。









続けて、「治療に専念するため、本日をもちましてAAA を脱退することとなりましたので、ご報告申し上げます」と本日11日付けでAAAを脱退し、治療に専念することを発表しました。









さらに、「Nissy としての活動につきましては、体調の回復を第一に、個人のペースで今後を検討してまいります。今後の発表をお待ちいただけますと幸いです」と今後の予定を明かしています。



ファンの皆さま並びに関係各位 平素よりNissy(西島隆弘)を応援いただき、誠にありがとうございます。 このたび、西島は先日、4 度目の喉の手術を行いました。 経過を見守ってまいりましたが、これまでの積み重ねもあり、今回は少し長期的な治療 および療養が必要となりました。 治療に専念するため、本日をもちましてAAAを脱退することとなりましたので、ご報告申し上げます。 今後の健康と活動のあり方を見据え、本人および関係者間で慎重に協議を重ねた結果、 このような結論に至りました。 長年にわたり温かいご支援を賜りましたファンの皆さま、並びに関係各位に心より感謝 申し上げます。 Nissy としての活動につきましては、体調の回復を第一に、個人のペースで今後を検討 してまいります。今後の発表をお待ちいただけますと幸いです。 今後とも、Nissy(西島隆弘)ならびにAAAへの変わらぬご支援を賜りますよう、お願い 申し上げます。



