全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は2024年に70周年を迎えた老舗デパート、東京駅・大丸東京店の喫茶店『イノダコーヒ 東京大丸支店』です。

【8階】各フロアにある中からイチオシはココ

ブレイクタイムには8階紳士服売場の奥に佇む『イノダコーヒ』を。

幼心を思い出すレトロな「プリンパフェ」は、昔ながらのプリンにフルーツがてんこ盛り。食べ進めた先に現れる爽やかなレモンアイスの存在もうれしい。

プリンパフェ1400円

『イノダコーヒ 東京大丸支店』プリンパフェ 1400円 ひと掬いごとにワクワクさせてくれる宝箱のようなビジュアル

クラシカルで居心地の良い店内で、自分だけの時間を満喫して。

大丸東京店・喫茶『イノダコーヒ 東京大丸支店』

［店名］『イノダコーヒ 東京大丸支店』

［電話］03-3211-0033

［営業時間］10時〜20時（19時半LO）

［休日］施設に準ずる

［交通］八重洲北口から徒歩すぐ

撮影・取材／星野真琴

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、大丸東京店のおすすめグルメとスイーツの画像がご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。

2026年1月号

【画像】真っ白なモンブラン!? 大丸東京で話題になっている最新スイーツのほかグルメ一覧（10枚）