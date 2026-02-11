「不意打ち過ぎて」「正直ショック」大宮が“開幕後にまさかの発表”で驚きの声「え、なんで？」「こりゃまたビックリ」
J２のRB大宮アルディージャは２月11日、アルトゥール・シルバがJ２の湘南ベルマーレへ完全移籍すると発表した。
現在30歳のブラジル人MFは、2019年に母国のCNマルシリオ・ジアスからFC東京に期限付き移籍し、日本でのキャリアをスタート。20年に同クラブへ完全移籍した後、横浜FC、カターレ富山へのレンタルを経験した。2024年に大宮へ完全移籍で加入すると、１年目はJ３で29試合７得点、２年目の昨季はJ２で19試合１得点をマークした。
今季も活躍されていたが、百年構想リーグ開幕直後にチームを離れることとなった。なお、松本山雅FCを２−１で下した開幕戦では、ベンチ入りするも出番がなかった。
SNS上では以下のような声があがっている。
「不意打ち過ぎて」
「人柄、貢献度的にも素晴らしく大好きな選手の一人でした」
「え、なんで？」
「は!? え!?」
「おっと、こりゃまたビックリ」
「正直ショック」
「悲しすぎる」
「何故に同カテゴリーに移籍」
大宮を去るA・シウバは、公式サイトを通じて「ここで過ごした時間は大切な思い出です。２年間ありがとうございました」と感謝を伝えている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
